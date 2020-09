Symrise-Aktie: Trotz verpasstem DAX-Aufstieg jetzt interessant?

Symrise hat das Rennen um den DAX-Aufstieg verloren. Damit wird die Aktie noch eine Weile im MDAX bleiben. Es ist nicht das erste Mal, dass die Aktie den Aufstieg in den DAX verpasst. Dabei ist Symrise ein sehr stabiles Unternehmen mit konstantem Wachstum. Das macht die Aktie in diesem Jahr auch zu einem der besten Performer im MDAX und zu einem attraktiven Investment. Aber ist die Aktie auch beim aktuellen Kurs interessant?

Symrise steigert den Gewinn Jahr für Jahr

Die Symrise-Aktie ist seit Jahresbeginn um 21 % auf 114,45 Euro (Stand: 07.09.2020) gestiegen. Im Verhältnis zu MDAX (- 3,3 %) und DAX (- 1,8 %) sind das hervorragende Werte. Dabei wächst Symrise verhältnismäßig langsam. Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz um 8 % auf 3,4 Mrd. Euro gestiegen. Der Gewinn je Aktie ist im gleichen Zeitraum um 6 % auf 2,25 Euro gestiegen.

Das ist ein Trend, der sich seit Jahren abzeichnet. Symrise wächst Jahr für Jahr um etwa 5 bis 10 % und steigert den Gewinn deutlich stärker als den Umsatz. In den letzten fünf Jahren ist der Umsatz von 2,6 auf 3,4 Mrd. Euro gestiegen. Das entspricht einem Wachstum von etwa 5,5 % pro Jahr. Gleichzeitig ist der Gewinn je Aktie von 1,90 Euro auf inzwischen 2,25 Euro gestiegen. Das ist mit 3,5 % etwas langsamer als das Umsatzwachstum. Das liegt daran, dass die Jahre 2017 und 2018 verhältnismäßig schwach waren.

Trotz Pandemie geht es auch in diesem Jahr wie gewohnt weiter bergauf. Im ersten Halbjahr ist der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,5 % auf 730,1 Mio. Euro gestiegen. Der Gewinn ist sogar um 9,6 % auf 1,25 Euro je Aktie gestiegen. Damit hat Symrise einmal mehr bewiesen, dass das Geschäftsmodell auch in Krisenzeiten funktioniert und robustes Wachstum ermöglicht.

Prognose sieht weiteres Wachstum

Im Gesamtjahr will Symrise den Umsatz, wie bereits zu Beginn des Jahres angekündigt, um 5 bis 7 % steigern und damit schneller wachsen als der Gesamtmarkt, dessen Wachstum auf 3 bis 4 % geschätzt wird. Aktuell befindet man sich mit einem Wachstum von fast 10 % auf bestem Weg, das Ziel zu erreichen.

Für das Jahr 2025 sieht Symrise einen Anstieg des Umsatzes auf 5,5 bis 6 Mrd. Euro. Man geht also davon aus, dass man auch über die nächsten Jahre langsam, aber stetig wachsen wird.

KGV dank solidem Wachstum auf hohem Niveau

Der Aktienkurs nimmt diesem Wachstum schon einiges vorweg. Denn nimmt man den Gewinn des letzten Geschäftsjahres als Grundlage, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei sehr hohen 51. Selbst wenn man davon ausgeht, dass der Gewinn in diesem Jahr bei 2,45 Euro je Aktie liegen könnte, ergäbe sich noch ein KGV von 47. Damit ist die Aktie zweifellos bereits sehr großzügig bewertet.

Auch die Dividendenrendite fällt deshalb trotz der hohen Ausschüttungsquote sehr mager aus. Für das letzte Geschäftsjahr wurden 0,95 Euro je Aktie ausgeschüttet. Beim aktuellen Kurs ergibt das eine Rendite von nur knapp 1 %. Zwar wächst der Gewinn jedes Jahr um etwa 5 bis 10 % und die Dividende steigt in gleichem Maße. Aber angesichts der hohen Bewertung müsste man die Aktie wohl viele Jahre halten, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Trotzdem kann es sich lohnen, die Symrise-Aktie im Auge zu behalten. Denn sollte es mal zu einem stärkeren Rücksetzer kommen, könnte sich eine wunderbare Einstiegsgelegenheit bieten. Noch vor wenigen Monaten hätte man die Aktie beispielsweise für etwa 70 Euro kaufen können.

The post Symrise-Aktie: Trotz verpasstem DAX-Aufstieg jetzt interessant? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images