SYMRISE - Korrektur dürfte bald zuende sein

Symrise AG - WKN: SYM999 - ISIN: DE000SYM9999 - Kurs: 103,350 € (XETRA)

Besagte bullische Keilformation sitzt mit der Spitze dem EMA200 (rot) bei 104,42 EUR auf, indikatorentechnisch bauen sich bullische Divergenzen auf. Steigt Symrise auf Tagesschlusskursbasis über 107,30 EUR an, aktiviert das ein Kaufsignal prozyklisch in Richtung 120 EUR. Nochmal, - damit kein Missverständnis auftritt -, derzeit notiert die Aktie noch unter 107,30 EUR. Derzeit liegt also noch kein Kaufsignal vor.

Wichtige Tradingregel: Du mußt Warten können

Abwarten, bis Symrise über 107,30 EUR ansteigen kann! Unter 107,30 EUR ist die Aktie im Korrekturmodus und kann immer noch ein Stück tiefer rutschen.

Wichtige Tradingregel: Kenne dein Signal!

Mein Signal ist der bullische Keil und die definierte prozyklische Buy Triggermarke bei 107,30 EUR.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)