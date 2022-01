SYMRISE - Massiver Einbruch wird kurzfristig gestoppt

Symrise AG - WKN: SYM999 - ISIN: DE000SYM9999 - Kurs: 114,350 € (XETRA)

DAX-Neuzugang Symrise ist nach dem Ausbruch aus einer Dreieckskonsolidierung zu Jahresbeginn direkt unter den kleinen Support bei 127,15 EUR gefallen und direkt weiter bis unter die Unterstützungen bei 122,47 und 121,05 EUR eingebrochen. In der letzten Woche wurde auch die Kreuzunterstützung bei 116,70 EUR unterschritten und damit eine übergeordnete Abwärtstrendlinie gebrochen.

Symrise Chartanalyse vom 12.Januar mit aktuellem VerlaufVerkaufssignale belasten weiter

Bisher läuft der Einbruch des Wertes wie in der Prognose der letzten GodmodePLUS-Analyse vorgestellt, kann dennoch auf dem aktuellen Niveau ein Pullback bis 115,50 EUR und an die jetzt zum Kreuzwiderstand umfirmierten 116,70-EUR-Marke starten. Von einem Trendwechsel kann aber erst bei einem Bruch der Hürden bei rund 121,00 EUR gesprochen werden.

Die Fortsetzung des Einbruchs an die markante Unterstützung bei 110,10 EUR wäre dennoch auf Sicht der nächsten Tage das präferierte Szenario. Hier wird die Symrise-Aktie auch mittelfristig wieder interessant für ein großen Erholungsmove. Sollte sie aber auch unter diese Marke fallen, muss man sogar schon mit einem Abverkauf bis 103,35 EUR rechnen.

Symrise Chartanalyse (Tageschart)

