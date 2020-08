SYMRISE - Zahlen gut, Chart exzellent

Symrise AG - WKN: SYM999 - ISIN: DE000SYM9999 - Kurs: 110,650 € (XETRA)

Dem durch Corona stark geschwächten wirtschaftlichen Umfeld zum Trotz konnte der Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2020 um 7,6 % auf 1,821 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern. Das EBITDA stieg auf 393 Mio. EUR und damit um 11,9 % gegenüber der Vorjahresperiode. Die EBITDA-Marge kletterte sogar auf 21,6 % und soll auch im zweiten Halbjahr weiter ansteigen. (Kompletter Halbjahresbericht zu finden auf der IR-Seite der Symrise AG)

Die Aktie selbst hat nach dem Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 100,00 EUR Ende Juni weiter zulegen können und Mitte Juli den mehrfach erwähnten charttechnischen Ziel- bzw. Widerstandsbereich bei 107,50 - 108,50 EUR erreicht.

Trading-Signale, Trading-Empfehlungen, Trading-Ideen: Im CFD Index Trader liefert Ihnen Rocco Gräfe alles, was Sie für das aktive DAX-Trading mit CFDs benötigen. Jetzt CFD Index Trader abonnieren

Widerstandsbereich überwunden, neue Rekorde voraus

In der Spitze kletterte der Wert bereits auf 111,00 EUR, ehe es in den letzten Tagen zu einer flaggenförmigen Korrektur kam, die mit dem heutigen Kurssprung nach oben aufgelöst wurde. Durch den soeben gelungenen Ausbruch über 111,00 EUR dürfte sich die Kaufwelle direkt bis 113,00 und 114,90 EUR fortsetzen. An dieser Stelle könnte eine Korrektur starten. Ein Anstieg über 115,00 EUR würde dagegen für die mittelfristige Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 120,00 EUR sprechen. Darüber läge das nächste Ziel bei 128,00 EUR.

Um die Chance auf einen Anstieg bsi 114,90 EUR und darüber nicht zu vergeben, sollte die Symrise-Aktie jetzt nicht mehr unter 107,00 EUR fallen. Abgaben unter die Marke würden bedeuten, dass die Kaufwelle seit Ende Juli neutralisiert ist und der Wert wieder bis 103,90 EUR korrigieren dürfte. Darunter wäre mit Verlusten bis 100,00 EUR zu rechnen.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Symrise AG Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)