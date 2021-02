T-MOBILE US - Diesen Trigger könnte man setzen

Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, ist zweifelsohne das Aushängeschild des gesamtem Konzerns und eine Wachstumsmaschine par excellence. Gestern nach Börsenschluss veröffentlichte das Unternehmen die Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal 2020. Diese fielen einmal mehr gut aus. So legte der Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal deutlich um über 71 % auf 20,34 Mrd. USD zu. Dieser Sprung ist aber vorrangig der Übernahme des kleineren Rivalen Sprint geschuldet. Das Ergebnis sank auf 0,60 USD je Aktie, nachdem im Vorjahr noch 0,87 USD je Aktie verdient wurden. Dieser Ergebnisrückgang steht ebenfalls im Zusammenhang von Kosten, die durch die Übernahme von Sprint entstanden sind. Analysten hatten nur mit einem Gewinn je Aktie von 0,51 USD gerechnet.

Der Ausblick des Unternehmens lag dagegen etwas unter der Markterwartung. Das Management rechnet mit 4,0 bis 4,7 Mio. neuen Kunden im Jahr 2021. Analysten hatten sich mehr erhofft. Der Free Cashflow dürfte in einer Spanne zwischen 4,9 und 5,4 Mrd. USD liegen. Mit hohen zweistelligen KGVs ist die Aktie von T-Mobile US inzwischen teuer bewertet. Allerdings erwarten Analysten in den kommenden Jahren weiterhin ein starkes Wachstum.

Im Wochenchart beherrscht seit dem Jahreswechsel eine Konsolidierung das Kursgeschehen. Bislang verläuft diese noch in geordneten Bahnen. Unter 123,42 USD könnte es für die Bullen etwas brenzlinger werden.

Interessierte Anleger könnten in der aktuellen Situation mit einem Stopp-Buy arbeiten. Wird der Trigger bei 132,70 USD in den kommenden Tagen signifikant und möglichst dynamisch überschritten, wäre ein Anstieg auf 150 USD möglich. Absicherungen könnten in diesem Fall unter 123,40 USD erfolgen. Solange ein solches Signal nicht vorliegt, empfiehlt sich derzeit eher die Seitenlinie. Der Wert ist aber aufgrund der Stärke über die letzten Jahre ein klarer Watchlistkandidat.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 67,96 77,92 80,81 Ergebnis je Aktie in USD 2,62 2,87 4,06 KGV 48 44 31 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

T-Mobile-US-Aktie (Wochenchart)

