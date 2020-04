Tagesausblick für 09.04.: Börsen legen Atempause ein – DAX bleibt über 10.000 Punkten

Nach der Erholung an den ersten beiden Handelstagen der Woche ist es am Mittwoch zu Gewinnmitnahmen gekommen. Der DAX ® gab etwas nach, blieb aber am Mittwoch während des gesamten Handelstages deutlich über der Marke von 10.000 Punkten. Der Euro und der Goldpreis bewegten sich seitwärts. An den Anleihemärkten gab es keine einheitliche Entwicklung.