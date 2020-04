Talanx zieht Ausblick zurück und bekräftigt Dividendenvorschlag

Der drittgrößte deutsche Versicherer Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005) nimmt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 zurück. Das bisherige Gewinnziel in einer Bandbreite von mehr als 900 bis zu 950 Mio. Euro sei aus heutiger Sicht mit zu vielen Unsicherheiten behaftet, um es weiter aufrechtzuerhalten.

Das vorläufige Konzernergebnis für das erste Quartal 2020 lag mit 223 Mio. Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (Q1 2019: 235 Mio. Euro), wie am Dienstag ebenfalls mitgeteilt wurde. Talanx bekräftigte die Absicht, für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie zu zahlen.

Damit würde die Dividende um 3,4 Prozent steigen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 30,93 Euro und der geplanten Dividende ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,85 Prozent. Talanx hatte 2013 erstmals eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie ausbezahlt. Seitdem wurde die Dividendenausschüttung in jedem Jahr angehoben. Im Vorjahr lag die Ausschüttung bei 1,45 Euro. Die Hauptversammlung ist für den 7. Mai 2020 geplant.

Die Aktie von Talanx wird seit dem 2. Oktober 2012 an der Börse gehandelt. Der Platzierungspreis lag bei 18,30 Euro je Aktie. Talanx ist seit Februar 2006 mit 50,2 Prozent an Hannover Rück, der Nummer drei unter den weltweiten Rückversicherern, beteiligt. Zu den weiteren Marken gehören unter anderem HDI und Targo-Versicherung.

Redaktion MyDividends.de