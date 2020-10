TEAMVIEWER - Aktienplatzierung drückt auf Kurs

TEAMVIEWER AG INH O.N. - WKN: A2YN90 - ISIN: DE000A2YN900 - Kurs: 42,940 € (XETRA)

Die Bullen in der Teamviewer-Aktie müssen heute einen herben Dämpfer einstecken. Wie gestern spätabends bereits bekannt wurde, hat sich der Großaktionär Permira von einem rund 11-prozentigen Aktienpaket getrennt. Rund 22 Mio. Aktien seien zu einem Kurs von 42,25 EUR an den Mann gebracht worden. Damit lag die Platzierung deutlich unter dem gestrigen XETRA-Schlusskurs von 46,09 EUR. Der Anteil von Permira sinkt damit von 39 % auf etwa 28 %, der Bruttoerlös beläuft sich auf eine knapp Mrd. EUR.

Quelle: Guidants

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Der Markt preist den Abschlag bei der Platzierung heute ein, die Teamviewer-Aktie notiert etwas über dem Platzierungspreis, aber deutlich im Minus. Der Angriff auf den Widerstand bei 46,91 EUR wird damit abrupt beendet. Die Käufer müssen sich nun um einen schnellen Momentumaufbau bemühen. Erst bei Kursen über 46,91 EUR ist wieder mit größerer Dynamik in Richtung 54,86 EUR zu rechnen.

Unter dem Zwischentief bei 40,62 EUR trübt sich das Chartbild bereits wieder ein. Unter dem EMA200 bei derzeit gut 40,20 EUR drohen mittelfristig deutliche Abgaben. Es empfiehlt sich daher, Absicherungen einzuhalten und Long-Trades nur mehr begrenzten Spielraum zu lassen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 390,15 458,25 547,35 Ergebnis je Aktie in EUR 0,52 0,55 0,65 Gewinnwachstum 5,77 % 18,18 % KGV 82 78 66 KUV 22,0 18,7 15,7 PEG 13,5 3,6 *e = erwartet

Teamviewer-Aktie

Wir freuen uns über die Nominierung als „Bestes Zertifikate-Portal“ bei den ZertifikateAwards 2020 - und noch mehr auf Ihre Stimme! Setzen Sie in einer kurzen Umfrage Ihren Haken bei „GodmodeTrader". Es dauert lediglich wenige Minuten. Versprochen! Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Hier geht es zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)