Teamviewer: Heute klopft die Deutsche Bank drauf – Abstufung und drastische Senkung des Kursziels

Bereits zu Wochenauftakt hatte eine Abstufung von Morgan Stanley für einen neuen Tiefpunkt im Kurs gesorgt. Die amerikanische Investmentbank senkte zudem ihr Kursziel von 48 auf 18,50 Euro. Seit der Veröffentlichung der erneuten Gewinnwarnung vergangenen Mittwoch hat der Kurs über 30 Prozent nachgegeben. Damit notiert die Aktie mittlerweile über 70 Prozent unter ihrem Jahreshoch. Heute kämpft die Aktie mit der Marke von 14 Euro. Die Deutsche Bankstuft heute ab und sieht das Kursziel sogar noch tiefer als Morgan Stanley.

16,50 Euro bedeutet rund 17 Prozent Potenzial

Wäre der Kursverfall nicht so traurig, könnte man dem Kursziel der Deutschen Bank ja etwas positives abgewinnen – es bietet ein Kurspotenzial von etwa 17 Prozent. Nach der neuerlichen Gewinnwarnung dürfte den meisten Anlegern allerdings das Lachen vergangen sein. Die Deutsche Bank hat Teamviewer von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel von 40 auf 16,50 Euro gesenkt. Analyst Gianmarco Conti sieht in der jüngsten Gewinnwarnung des Softwareherstellers nicht nur ein Großreinemachen. Das Ausmaß habe überrascht, und es werde nun klar, dass es nicht nur ein temporärer Rückschlag sei, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vielmehr habe der Trend gedreht, die Konkurrenz nehme zu und auch die Kostenbasis sei gestiegen.

Aktie nur leicht unter Druck

Auf die heutige Abstufung reagiert das Papier nicht mehr mit einem zweistelligen Kursverlust. Die Aktie startet nur mit leichten Verlusten in den Handelstag. An unserer Einschätzung zu Teamviewer hat sich trotzdem nichts geändert. Anleger sollten das Papier vorerst meiden. Die Begründung dafür finden Sie hier:

