TECDAX - Alles halb so wild?

TecDAX - WKN: 720327 - ISIN: DE0007203275 - Kurs: 3.028,10 Pkt (XETRA)

In unserem Technologieindex TecDAX bildete sich über den Sommer eine Konsolidierung aus. Hierbei konnte man eine Art Dreieck unterstellen, welches Ende Oktober nach unten verlassen wurde. Damit lief der Indexgefahr, bärisch zu tendieren. In einem solchen Fall könnte es in den nächsten Wochen und Monaten zu Abgaben auf 2.600 Punkte kommen. In einem Bärenmarkt wäre sogar ein Test des Jahrestiefs möglich.

Panik ist noch nicht angebracht!

Diese Ängste bestanden, als die Dreiecksformation bärisch verlassen wurde und der Kurs relativ dynamisch bis auf ein Tief bei 2.800 Punkten zurückfiel. Hier setzte dann die zu erwartende Pullbackbewegung ein und diese konnte überzeugen. Man hat einen großen Teil der vorangegangenen Verluste wieder wettmachen können. Darüber hinaus zeigt sich im Preisbereich der alten Dreiecksbegrenzung zwar Verkaufsinteresse, die Käufer halten jedoch noch relativ gut dagegen.

Die Entwicklung in den letzten Tagen ist ein wichtiger Meilenstein für die bullische Alternative zu dem oben skizzierten Szenario. In diesem Fall kommt es nämlich nicht zu einem Bärenmarkt, sondern aus dem ursprünglichen Dreieck ist lediglich eine Art Flaggenformation geworden. Dies impliziert kurzfristig zwar immer noch die Möglichkeit nachgebender Notierungen, mittelfristig wäre aber ein Ausbruch über 3.200/303 Punkte zu erwarten. Dann könnte der Index in Richtung 3.600 Punkte und darüber hinaus durchstarten.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)