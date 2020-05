Teleflex zahlt vierteljährliche Dividende aus

Das Technologieunternehmen Teleflex Incorporated (ISIN: US8793691069, NYSE: TFX) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,34 US-Dollar an die Aktionäre, wie am Montag berichtet wurde. Die nächste Auszahlung erfolgt am 15. Juni 2020 (Record date: 15. Mai 2020).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden weiterhin 1,36 US-Dollar ausgeschüttet. Die Aktie notiert derzeit bei 325,78 US-Dollar (Stand: 4. Mai 2020). Die Dividendenrendite beträgt auf dieser Kursbasis 0,42 Prozent. Teleflex ist 1943 in Wayne, im US-Bundesstaat Pennsylvania, gegründet worden. Das Unternehmen ist im Bereich Medizintechnik tätig. Der Umsatz lag im Jahr 2019 bei 2,60 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,45 Mrd. US-Dollar), wie am Donnerstag ebenfalls berichtet wurde. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 630,64 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 613,58 Mio. US-Dollar), wie am 30. April berichtet wurde. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Teleflex-Aktie an der Wall Street mit 13,46 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 15,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. Mai 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de