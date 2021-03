Telenav unterstützt chinesischen Autohersteller SAIC bei Expansion in Märkte außerhalb Chinas

Mit der marktführenden Navigationslösung von Telenav wird gewährleistet, dass die SAIC-Kunden im ausländischen Markt ein maßgeschneidertes, lokalisiertes Fahrerlebnis bekommen

Telenav, Inc. (NASDAQ:TNAV), ein führender Anbieter von Services für vernetzte Autos und standortbasierte Dienste, gibt bekannt, dass SAIC, die größte Kfz-Gruppe Chinas, sich für die ausländischen Märkte in Europa, Südostasien und Australien/Neuseeland für die Lösung VIVID® von Telenav entschieden hat. VIVID Nav wird in diesen Märkten Navigations- und standortbasierte Dienste für die batterieelektrischen Fahrzeuge (battery-powered electric vehicle, BEV) und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (internal-combustion engine, ICE) von SAIC liefern.

Mit dieser Lösung VIVID Nav von Telenav erhalten die Kunden von SAIC ein vernetztes Navigationserlebnis, das für Europa, Südostasien und Australien/Neuseeland ausgelegt ist. Damit wird die über zehnjährige Erfahrung von Telenav mit der Bedienung lokaler Marktbedürfnisse weltweit genutzt. Mit der Lösung wird der Bedarf von BEV- und ICE-Fahrzeugen auf Märkten sowohl mit Links- als auch mit Rechtsverkehr adressiert.

VIVID Nav liefert ein nahtloses, cloudvernetztes Onboard-Navigationserlebnis, das dafür optimiert ist, den Endverbrauchern die aktuellsten Karten und Online-Inhalte zu liefern. Gleichzeitig wird die Menge der verwendeten mobilen Daten minimiert, so dass die Kosten von SAIC reduziert werden können. Dank der responsiven, flexiblen Routing-Engine können die Nutzer aus mehreren Routingoptionen wählen – etwa der schnellsten oder der umweltfreundlichsten Route.

Dank der leistungsstarken Suchmöglichkeiten von VIVID Nav wird das Suchen von Zielorten, Unternehmen und anderen wichtigen Orten intuitiv und benutzerfreundlich. Die kontextbezogene und semantische Suche über ein einziges Kästchen kann jeweils auf den spezifischen lokalen Bedarf der Kunden von SAIC in jedem dieser Märkte abgestimmt werden. Integriert in VIVID Nav sind ferner komfortable spezifische Funktionen für Elektrofahrzeuge: etwa die Erstellung einer Prognose über die Reichweite auf der Karte für die Nutzer, basierend auf dem aktuellen Akkuladestand ihres Fahrzeugs. Die Kunden können außerdem nach Ladestationen suchen und diese ihren Routen hinzufügen. Dafür gibt es verschiedene Filter, etwa die Art der unterstützten Aufladung oder die Verfügbarkeit von naheliegenden Einrichtungen wie Geschäften und Restaurants.

„Mit VIVID Nav haben wir eine einzige Lösung sowohl für unsere BEV- als auch unsere ICE-Fahrzeuge, die auf die lokalen Bedürfnisse in jedem dieser ausländischen Märkte zugeschnitten ist“, sagte Tang ShengHao, Produktmanager bei SOIMT. SOIMT ist eine Tochtergesellschaft der SAIC Group und zuständig für die Services von SAIC für vernetzte Autos im Ausland.

„Es ist uns eine Ehre, dass sich Chinas größter Autokonzern für seine Expansion in Märkte in Europa, Südostasien und Australien/Neuseeland für uns entschieden hat“, sagte Manfred Fu, GM von Telenav China. „Ich bin zuversichtlich, dass unsere ein Jahrzehnt lange Erfahrung mit der Erfüllung des lokalen Bedarfs weltweit den Kunden von SAIC in diesen Märkten nützen wird.“

