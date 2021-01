Telenor Norway wählt Zyxel Communications für seinen 5G-Rollout

Telenor Norway hat sich für den 5G NR Fixed Wireless Access Outdoor-Router NR 7101 von Zyxel Communications für den weltweit schnellsten und größten 5G FWA-Rollout entschieden.

Als erster skandinavischer 5G-Mobilbetreiber modernisiert Telenor seine bestehende Netzwerkinfrastruktur, um bis 2024 landesweit 5G-Zugang anbieten zu können. Das Unternehmen führte im Mai 2019 drahtloses Breitband ein. Später in demselben Jahr gingt Telenor Norway eine Partnerschaft mit Ericsson zur Modernisierung und Bereitstellung seines landesweiten 5G-Funkzugangsnetzes ein.

Die Auswahl von Zyxel Communications markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein für Telenors Arbeit bei der Aufrüstung von Kunden auf 5G.

Zyxels 5G NR FWA Outdoor-Router NR 7101 nutzt moderne Antennentechnologie, über die Telenor drahtlose Hochgeschwindigkeits-Verbindung anbietet. Das Unternehmen gab Zyxels innovative Technologie, effektive lokale Präsenz und seinen kollaborativen Ansatz als Hauptgründe für seine Entscheidung an.

„Telenor möchte seinen Einzelkunden sowie Unternehmen höhere Geschwindigkeiten und mehr Bandbreite bieten“, so Camilla Amundsen, CMO, Fixed and TV bei Telenor Norway. „Kunden vernetzen mehr innovative Technologien und intelligente Geräte mit ihren jeweiligen Netzwerken und erwarten überall maximale Abdeckung. FWA unterstützt die steigende Anzahl von Einzelpersonen und Familien, die von zu Hause arbeiten und lernen, wofür Plattformen wie Videokonferenzen, interaktives Lernen, cloudbasierte Unternehmenslösungen, TV-Streaming und Online-Gaming einen beachtlichen Breitbandzugang voraussetzen. FWA ist daher ein integraler Bestandteil von Telenors Netzmodernisierung und unsere Partnerschaft mit Zyxel ermöglicht dies.“

„Zyxel hilft Telenor dabei, eine zusätzliche Serviceebene für Kunden in ganz Norwegen zu erreichen und den schnellsten und größten Rollout von 5G FWA zu beaufsichtigen“, fügte Amundsen hinzu.

Außerdem wird Telenor seinen Kunden mit Zyxels NR7101 Outdoor-Router einen reibungslosen Übergang zu 5G ermöglichen und ihnen gleichzeitig den Zugang zu seinem 4G-Netz anbieten. Dadurch kann der Anbieter unabhängig vom Netz die Geschwindigkeiten erhöhen sowie während des 5G-Rollout seine bestehenden Infrastrukturanlagen nutzen.

„Telenor ist im Bereich 5G ein Branchenpionier und Vorreiter bei der Bereitstellung moderner Next-Gen-Netze für seine Kunden“, so Karsten Gewecke, SVP, Leiter von EMEA Regional BU bei Zyxel Communications. „Wir spielen dank unserer hochmodernen 5G NR FWA-Technologie eine bedeutende Rolle bei der Bereitstellung von überragendem drahtlosen Zugang für Kunden in ganz Norwegen.“

„In Kombination mit kurzen Lieferzeiten, hohen Geschwindigkeiten und erhöhter Zuverlässigkeit ist FWA für viele Kunden eine attraktive Lösung – nicht nur für bestehende DSL-Kunden“, folgert Karsten Gewecke.

Telenor bietet 5G aktuell in folgenden Gebieten an: Trondheim, Bergen, Kongsberg, Elverum, Bodø, Askvoll, Telenor Fornebu, Kvitfjell, Longyearbyen, Herøya, Frøya und Spikersuppa in Oslo. Der Dienstleister setzt 5G auch aktiv in Ålesund, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø und Bodø ein. Darüber hinaus verfolgt Telenor Pläne, bis 2024 5G in ganz Norwegen verfügbar zu machen. Ebenso wird allen neuen FWA-Kunden nach Dezember 2020 der 5G-fähige FWA-Outdoor-Router von Zyxel angeboten, der einen reibungslosen Übergang für Teilnehmer gewährleistet, die noch nicht von 5G abgedeckt sind.

Über Telenor Norway

Telenor Norway AS ist der landesweit größte Anbieter von Telekommunikations- und digitalen Diensten. Seine Infrastruktur bildet das Fundament für die Digitalisierung Norwegens mit Abdeckung und Geschwindigkeiten von Weltklasse. Seine Dienstleistungen und Produkte fördern erhöhte Produktivität und bieten Zugang zu sämtlichen digitalen Inhalten. Seine Sicherheits- und Notfallorganisation arbeitet rund um die Uhr, um die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten und Telenor Norway übernimmt besondere soziale Verantwortung, um Kindern und Jugendlichen eine sichere Online-Erfahrung zu bereiten.

Über Zyxel Communications

Zyxel Communications bietet technologische Innovationen und verbindet die Welt seit über 30 Jahren mit dem Internet. Ganz gleich, ob der Zugang über feste oder mobile Breitbandlösungen hergestellt werden soll, bietet Zyxel Communications ein umfassendes und flexibles Produktportfolio, mit dem Anbieter dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus sind.

