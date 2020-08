Tencent bietet an, die Fusion zwischen Huya und DouYu zu moderieren

Die chinesische Videospiel-Live-Streaming-Plattform Huya teilte mit, sie habe einen Brief von Tencent erhalten, in dem angeboten wird, eine Fusion zwischen Huya und DouYu, Huyas größtem Rivalen im Bereich des E-Sports-Streaming, zu betreuen.

Tencent ist ein Mehrheitseigentümer von Huya, nachdem das Unternehmen Anfang des Jahres eine 50,1%ige Beteiligung an der Spieleplattform erworben hatte. Sein Chef für interaktive Unterhaltung wurde zum Vorstandsvorsitzenden von Huya ernannt. Das Unternehmen hat auch eine bedeutende Beteiligung an DouYu.

Das Spiel geht los

Huya weist darauf hin, dass es den Brief gerade erst erhalten hat, so dass Investoren, die daran denken, mit den Aktien zu handeln, verstehen sollten, dass es keine Garantie dafür gibt, dass ein Geschäft abgeschlossen wird. Aber Tencent hat darauf gedrängt, die beiden Unternehmen zur Fusion zu bewegen.

Huya ist die beliebteste Online-Glücksspielseite in China, während DouYu die Nummer 2 ist, und zusammen kontrollieren sie über 80 % des chinesischen Marktes. Die Fusion der beiden Unternehmen würde es Tencent auch erleichtern, seine eigene eGame-Streaming-Site zu integrieren, die derzeit auf Platz vier rangiert, und gleichzeitig ByteDance, den Eigentümer von Tiktok, der ebenfalls eine Spieleplattform entwickelt, abzuwehren.

Laut Huya bot Tencent an, die Aktien-für-Aktien-Fusion als Investor in jedem Unternehmen zu unterstützen und sich an der Transaktion “in einer Art und Weise und zu Bedingungen zu beteiligen, die weiter diskutiert und gemeinsam vereinbart werden können”.

Unabhängig davon gab JOYY, aus dem Huya vor zwei Jahren ausgegliedert wurde, bekannt, dass es 30 Millionen Aktien der Klasse B von Huya für 810 Millionen US-Dollar an Tencent verkauft habe. Huya sagte, dass Tencent auch 1 Million Aktien der Klasse B von Huya von Huya-CEO Rongjie Dong kaufen würde.

Auch DouYu gab bekannt, dass es dasselbe Schreiben von Tencent erhalten habe und das Angebot prüfen werde. Es ist nicht bekannt, ob eine solche Fusion gegen das chinesische Antimonopolgesetz verstoßen würde, das wettbewerbsbeschränkende Fusionen verbietet.

