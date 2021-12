TENCENT - Das könnte ein Boden sein

Tencent Holdings Ltd. - WKN: A1138D - ISIN: KYG875721634 - Kurs: 50,940 € (L&S)

Tencent! In HongKong gelistet, nicht an einer US-Aktienbörse wie Alibaba oder JD.com. Ich bewerte die in Euro notierende Tencent technisch. Aktien wie Samsung, Sony, Lukoil, Tatneft, Gazprom, Rio Tinto, etc. lassen sich in Euro am deutschen Markt handeln und in Euro technisch bewerten.

Seit Wochen bewegt sich der Aktienkurs im Bereich des roten EMA200 auf Wochenbasis, der derzeit bei 48,90 EUR im Markt liegt. Ende 2018 konnte eine größere Abwärtskorrektur auf diesem gleitenden Durchschnitt gestoppt werden. Auch diesmal besteht die Chance auf Wende nach oben. Mit einem Stoploss unter 45,88 EUR könnte man versuchen eine kleine Position zu kaufen. Mit dicken blauen Pfeilen visualisiere ich in den Prognoseskizzen Signale, die m.E. stark sind. Mit dicken schwarzen moderate bis gute Signale. Mit dünnen, grauen visualisiere ich schwache Signale.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)