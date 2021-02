TESLA - Fahrzeug in das nächste Bitcoin-Top kaufen ?!

Tesla hat laut heutiger Nachrichtenmeldung 1,5 Milliarden US-Dollar seiner Barreserven in Bitcoin investiert. Außerdem wird Tesla die Kryptowährung als Zahlungsmittel akzeptieren. Kryptowährungen sind phasenweise extrem volatil. Tagesschwankungen im ein- bis zweistelligen prozentualen Bereich sind nicht unüblich. Elon Musk holt sich mit der Entscheidung auf Bitcoin zu setzen, enorme Volatilität in seine Bilanz. Ich habe vorhin spaßeshalber zu den Tradern gemeint, dass ich mir ein Teslafahrzeug dann holen und in Bitcoin bezahlen werde, wenn die Kryptowährung die nächste große Korrektur starten werde. -50 %, -60 % oder -70 % sind durchaus möglich. Bei einem in dieser Form getimten Fahrzeugkauf bekäme ich das Fahrzeug bezogen auf das vorliegende Zeitfenster 50-70 % günstiger. Ich würde mich bei Elon Musk für diese Arbitrierungsmöglichkeit persönlich in der Gigafactory in Berlin-Brandenburg bedanken.

Dies ist keine Chartprognose! Es ist einfach nur spaßeshalber die Erörterung, was eine starke Bitcoinkorrektur für das Unternehmen Tesla bedeuten würde.

Bitcoin BTC/USD

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)