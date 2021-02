Tesla ruft ältere Modelle nun auch in Deutschland zurück

Hamburg (Reuters) - Der US-Elektroautobauer Tesla ruft nun auch in Deutschland wegen Problemen mit Computerchips Fahrzeuge zurück.

Betroffen sind vor 2018 gebaute Limousinen vom Typ Model S und der Elektro-SUV Model X, wie ein Sprecher des Flensburger Kraftfahrt-Bundesamtes am Donnerstag bestätigte. Der Zentralbildschirm, über den zahlreiche Fahrzeugfunktionen gesteuert werden, drohe bei einem vollen Speicherchip auszufallen. "Das Speicher-Element in der MCU (Media Control Unit) des Fahrzeugs erlaubt eine begrenzte Zahl von Schreibvorgängen." Tesla habe die Halter der Fahrzeuge angeschrieben und werde das Problem durch ein Softwareupdate beheben. Es handele sich nicht um einen von der Zulassungsbehörde angeordneten Rückruf. Als erste hatte die Zeitung "Augsburger Allgemeine" darüber berichtet. Tesla war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Laut der Zeitung waren bis Januar 2018 in Deutschland rund 7500 betroffene Tesla-Modelle zugelassen. Das KBA sagte nicht, viele Fahrzeuge betroffen sind. Zuvor waren bereits in den USA auf Druck der für Straßen- und Fahrzeugsicherheit zuständigen Bundesbehörde NHTSA rund 135.000 zwischen 2012 und 2018 gebaute Fahrzeuge der beiden Baureihen wegen des gleichen Problems in die Werkstätten beordert worden. Ein Defekt bei der Steuerung des Touchscreens stellte nach Auffassung der US-Straßenaufsicht ein Risiko dar, weil die Rückfahrkamera und das Beheizen der Windschutzscheibe gegen Beschlagen und Eis ausfallen könne. Tesla hatte auf Beschwerden von Kunden hin früher erklärt, statt auf den Bildschirm könnten die Fahrer in den Rückspiegel schauen und die Scheiben manuell putzen.