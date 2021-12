Testpflicht für Corona-Geboosterte steht auf der Kippe

Berlin (Reuters) - Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen am Dienstag entscheiden, ob die Corona-Testpflicht von Personen mit Auffrischungsimpfungen abgeschafft wird.

Nachdem sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) offen für einen Weg geäußert hatte, den es in Baden-Württemberg schon seit dem 4. Dezember gibt, sprachen sich am Montag auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek und der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit dafür aus. Das könnte ein zusätzlicher Impfanreiz für die Boosterimpfung sein und würde auch die derzeit knappen Testkapazitäten schonen, sagte Holetschek am Montag im ZDF. Beim Testen seien die Kapazitäten begrenzt, betonte auch Schmidt-Chanasit im Deutschlandfunk. In einigen Bundesländern beginnen zudem diese Woche die Corona-Impfungen von Kindern.

Am Dienstag soll erstmals der neue Corona-Expertenrat tagen, der etwa diskutieren soll, wie gefährlich die neue Omikron-Variante für das Infektionsgeschehen in Deutschland werden kann. Aufbauend auf dieser Analyse soll dann entschieden werden, ob es über Weihnachten neue Corona-Einschränkungen geben soll oder nicht. Lauterbach nimmt an den Beratungen teil.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete unterdessen erneut sinkende Corona-Zahlen. Von den Gesundheitsämtern wurden 21.743 Corona-Neuinfektionen registriert. Das sind 6093 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank erneut leicht auf 389,2 von 390,9 am Vortag. 116 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Deutschland liegt laut RKI bei 990.200. Die Zahl der Corona-Intensiv-Patienten in Krankenhäusern ging am Sonntag leicht auf 4874 zurück.

Das RKI meldete für Sonntag zudem 264.236 weitere Impfungen - etwa so viele wie am Sonntag vor einer Woche. Zuvor hatte es Forderungen gegeben, dass auch am Wochenende verstärkt geimpft werden müsse. Bundesländer und Kommunen bereiten sich auf die Impfung von fünf- bis elfjährige Kinder vor, nachdem die Ständige Impfkommission sich zumindest für eine Impfung von Kindern mit Vorerkrankung ausgesprochen hatte. In Sachsen werden Kinder bereits geimpft, nachdem dies die dortige regionale Impfkommission schon Anfang Dezember empfahl. Bremen soll morgen beginnen, Bayern und Berlin wollen am Mittwoch folgen, Rheinland-Pfalz am Donnerstag. Nordrhein-Westfalen hatte schon vergangene Woche angekündigt, dass Kinder ab dem 17. Dezember gegen Corona geimpft werden können.

In Bayern seien 240.000 Impfdosen für Kinder bestellt worden, sagte Holetschek. Hessen hat nach Angaben von Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) mehr als 180.000 Kinder-Impfdosen geordert. Geimpft werden soll vorwiegend von niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten. Die Stadt Frankfurt erklärte, man wisse noch nicht, wann man den Kinderimpfstoff erhalte.