TEXAS INSTRUMENTS - Aktie bald wieder am Allzeithoch?

Die Aktie von Texas Instruments befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 05. April markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 197,58 USD.

Danach kam es zu einer Konsolidierung bis auf 175,53 USD. Damit fiel der Wert auf seinen Aufwärtstrend seit Juli 2020 zurück. In den letzten Tagen erholte sich der Aktienkurs wieder. Am 24. Mai kam es sogar zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit 05. April. Seitdem läuft der Wert oberhalb dieses Trends, der aktuell bei ca. 186,39 USD verläuft, seitwärts.

Chance auf weitere Rally

Das Chartbild der Aktie von Texas Instruments hat sich zuletzt wieder aufgehellt. Kurzfristig erscheint ein Anstieg an das Allzeithoch bei 197,58 USD möglich. Gelingt ein Ausbruch darüber, dann würde sich weiteres Potenzial für eine Rally bis ca. ca. 214 USD ergeben. Sollte die Aktie allerdings stabil in den gebrochenen Abwärtstrend zurückfallen, dann könnte es zu Abgaben in Richtung 175,53 USD kommen.

