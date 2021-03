TEXAS INSTRUMENTS - Aktie sieht bullisch aus

Texas Instruments Inc. - WKN: 852654 - ISIN: US8825081040 - Kurs: 184,520 $ (NASDAQ)

Die Aktie von Texas Instruments legte in den letzten Monaten eine starke Rally hin. Vor rund einem Jahr notierte die Aktie im Tief bei 93,09 USD. Von dort aus kletterte der Wert auf 181,80 USD.

Nach einem kurzen Rücksetzer auf die Unterstützung bei 162,03 USD setzte die Aktie zuletzt ihre Rally fort. In der letzten Woche brach der Wert mit einer langen weißen Kerze auf ein neues Hoch aus. Zu Beginn dieser Woche setzt die Aktie leicht zurück, behauptet sich aber bisher über dem alten Hoch bei 181,80 USD.

Bullen drücken aufs Gaspedal

Solange die Aktie von Texas Instrument per Wochenschlusskurs über 181,80 USD notiert, besteht eine gute Chance auf eine Rallyfortsetzung. Diese könnte in den nächsten Wochen und Monaten zu Gewinnen in Richtung 220 USD führen. Sollte der Wert allerdings unter 162,03 USD abfallen, ergäbe sich ein starkes Verkaufssignal. Abgaben in Richtung 135,70 USD wären dann möglich.

Texas Instruments - Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)