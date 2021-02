THB Group firmiert zu Amwins Global Risks um

Die Amwins Group, Inc. („Amwins“) gab heute die Umfirmierung von THB, der internationalen Maklersparte mit Sitz in London, in Amwins Global Risks bekannt.

Seit dem Beitritt zu Amwins im Jahr 2012 hat THB die jährliche festgesetzte Prämie auf mehr als 2 Milliarden USD verdoppelt und ist nun einer der größten unabhängigen Großhandels-Spezialmakler auf dem Londoner Markt und bedient Einzelhandelsmakler und Märkte in Nordamerika, Europa und international. „THB hat zum Erfolg von Amwins beigetragen, indem das Unternehmen unsere Fähigkeiten und den globalen Marktzugang erweitert hat", sagte Scott M. Purviance, Chief Executive Officer von Amwins. „Die Arbeit, die wir in den letzten zehn Jahren gemeinsam geleistet haben, hat die beiden Firmen stärker gemacht. Die Umfirmierung in Amwins Global Risks vereint das Unternehmen weiter, unterstützt unser Großhandelsmodell und spiegelt unsere einzigartige Kultur und unsere Ambitionen für zukünftiges Wachstum wider." Dieser Schritt ist Teil einer umfassenderen Aktualisierung der Markenidentität von Amwins, einschließlich eines neuen Logos und einer neuen Kampagne, die den „One Firm"-Ansatz („Eine Firma") des Unternehmens bei der Kunden- und Marktbetreuung noch stärker zum Ausdruck bringt. „In jedem Teil des Geschäfts von Amwins gibt es eine gemeinsame Geschichte des Zusammenkommens, um mehr zu erreichen, als wir einzeln erreichen könnten", sagte Matthew Crane, Chief Executive Officer der neu benannten Amwins Global Risks. „Die Zusammenführung unter einer Marke spiegelt unsere Fähigkeiten und Ambitionen bei unserer weiteren internationalen Expansion besser wider. Der Übergang zu Amwins Global Risks ist eine natürliche Entwicklung, die das Wachstum unseres Unternehmens, unsere Kultur der Zusammenarbeit und unsere Fähigkeit, Expertise über Grenzen und globale Märkte hinweg aufzubauen, verdeutlicht." Das Partnerfirmen-Netzwerk von Amwins Global Risks in Lateinamerika und Asien wird das THB-Branding beibehalten. Um mehr über Amwins Global Risks zu erfahren, besuchen Sie amwins.com. Über Amwins Die Amwins Group, Inc. ist der größte unabhängige Großhändler für Spezialversicherungsprodukte in den USA. Das Unternehmen bietet Versicherungsmaklern im Einzelhandel Sach- und Haftpflichtprodukte, spezielle Gruppenversicherungsprodukte und Verwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen mit Sitz in Charlotte, North Carolina, USA, ist weltweit mit mehr als 115 Niederlassungen vertreten und wickelt jährlich ein Prämienvolumen von über 22 Milliarden USD ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.amwins.com.