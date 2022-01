The Rohatyn Group ernennt Colin Clark und Erik Kankainen zu Partnern

The Rohatyn Group („TRG“), ein auf Schwellenländer und Immobilien fokussiertes Vermögensverwaltungsunternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Colin Clark und Erik Kankainen zu Partnern ernannt hat. Colin Clark, der in London ansässig ist, ist für Private-Equity-Beteiligungen von TRG in Europa in einer Reihe von Sektoren verantwortlich. Erik Kankainen, der in Boston ansässig ist, ist für die Verwaltung und Finanzanalyse von Investitionen von TRG in Bauholz und Landwirtschaft auf der nördlichen Hemisphäre verantwortlich. Colin Clark und Erik Kankainen sind nach dem Erwerb von Citi Venture Capital International (CVCI) im Jahr 2013 bzw. GMO Renewable Resources (GMORR) im Jahr 2017 in das Unternehmen eingetreten.

Miguel Gutierrez, Partner und Head of Private Markets von TRG, erklärte: „Der Eintritt von Colin Clark spiegelt unsere Erwartungen wider, dass die CEE-Region (Mittel- und osteuropäische Länder) gemeinsam mit den größeren peripheren Regionen Europas beeindruckende Investitionsmöglichkeiten bietet und dass dies auch in den kommenden Jahren weiterhin der Fall sein wird. Colin Clark verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit komplexen Transaktionen und entwickelte und implementierte eine zukunftsweisende, sich vom Osten nach dem Westen Europas erstreckende Private-Equity-Strategie.“

Mike Claridge, Partner und Head of Forestry and Agriculture von TRG, erläuterte: „Die beispiellose Erfahrung von Erik Kankainen in der Holzwirtschaft und seine Kenntnisse in diesem Bereich waren äußerst förderlich für die wachsende forst- und landwirtschaftliche Praxis von TRG. Erik Kankainen unterstützte den Ausbau eines rigorosen Vermögensverwaltungsmodells, das sich hervorragend für die sich rasch verändernde Landschaft für die forstwirtschaftliche Asset-Klasse eignet.“

Nick Rohatyn, CEO von TRG, ergänzte: „Sowohl Erik Kankainen als auch Colin Clark stehen für die kollaborative, unternehmerische und konkrete Kultur von TRG. Mit ihren einzigartigen Erfahrungen bringen sie einander bestens ergänzende Perspektiven und Fachkenntnisse in die TRG-Partnerschaft mit, und es erfüllt uns mit Stolz, nun ihre harte Arbeit und ihr außergewöhnliches Talent würdigen zu können.“

Colin Clark verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung im Bereich Private Equity in Europa, die Buy-Outs und Wachstumskapitalinvestitionen umfasst. Er ist gegenwärtig in den Boards of Directors von Amethyst Radiotherapy, Optimapharm, Prestige und Tallink tätig. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen TRG im Dezember 2013 war Clark Partner bei CVCI und Mitglied des Investmentteams seit 2003. Vor seiner Zeit bei CVCI begründete und strukturierte Clark Projektfinanzierungstransaktionen für Citi in der EMEA-Region. Von 1996 bis 2000 arbeitete er für die Bank of Scotland in Edinburgh in unterschiedlichen Positionen für Projekt- und Akquisitionsfinanzierungen.

Erik Kankainen verfügt über eine 15-jährige Erfahrung im Bereich Holzinvestment. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen TRG im Dezember 2017 war Kankainen als Forest Investment Manager für GMORR tätig. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen GMORR im Jahr 2012 war er Senior Economist in Bioenergy bei Forest Economic Advisors und Senior Analyst in Timber bei RISI, Inc.

Über TRG

The Rohatyn Group wurde 2002 gegründet und ist ein auf Schwellenländer und Immobilien fokussiertes Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in New York und weltweiten Niederlassungen in 18 Städten in den USA, in Lateinamerika, im Nahen Osten, in Indien und Südostasien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rohatyngroup.com.

