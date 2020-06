The SIGMA Group wählt ExaGrid für die Sicherung von Kundendaten

INFIDIS The SIGMA Group ExaGrid als optimierte Backup-Lösung vor

ExaGrid® gab heute bekannt, dass INFIDIS, ein weltweiter IT-Integrator und Lösungsanbieter, The SIGMA Group davon überzeugt hat, sich für die gestaffelte Backup-Speicherlösung von ExaGrid zu entscheiden, um die Datensicherung zu verbessern und die Backup- und Datenwiederherstellungsfunktionen zu optimieren, die das Unternehmen benötigt, um seinen Kunden „Backup as a Service“ (BaaS)-Dienstleistungen anbieten zu können.

The SIGMA Group ist ein Unternehmen für digitale Dienstleistungen mit Sitz in Frankreich, das sich auf die Veröffentlichung von Software, die Integration maßgeschneiderter digitaler Lösungen und die Auslagerung von Informationssystemen und Cloud-Lösungen spezialisiert hat. The SIGMA Group nutzt nun ExaGrid, um Kunden-Backups sowie eigene gesicherte Daten zu speichern. Darüber hinaus nutzt das Unternehmen ExaGrid, um Daten von seinem Primärstandort zu seinem Disaster-Recovery-Standort (zu replizieren. Durch die Aufnahme von ExaGrid in die Backup-Umgebung von The SIGMA Group konnte das Unternehmen mit dem Wachstum der Kundendaten Schritt halten und seine SLAs einhalten.

„Um die Erwartungen von Sigma zu erfüllen, schlug INFIDIS die ExaGrid-Lösung aufgrund der vielen Vorteile vor, die sie bietet, wie z. B. eine über die Zeit garantierte Leistung, vorhersehbare Kosten, eine skalierbare Architektur, die je nach Bedarf progressive und granulare Erweiterungen ermöglicht, eine sehr schnelle Bandkopie und eine leicht zu wartende Infrastruktur für eine langfristige Aufbewahrung“, sagt Frédéric Floret, IT Business Engineer bei INFIDIS.

„Der Einsatz von ExaGrid ermöglicht es uns, unseren Kunden qualitativ hochwertige Backup-Dienste anzubieten“, so Mickaël Collet, Cloud-Architekt bei The SIGMA Group. „Wir garantieren hohe SLAs, insbesondere für Backup-Dienste, und ExaGrid hilft uns dabei, diese zu erfüllen. Unsere Backup-Dienste umfassen Leistungszusagen für Wiederherstellungen, und die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht es uns, die aktuellsten Daten in einem nicht dublierten Format zu halten, um eine optimale Wiederherstellungsleistung zu gewährleisten.“

Die SIGMA-Gruppe ist für die Sicherung von Kundendaten mit einem Volumen von 650 TB verantwortlich, die in täglichen Inkrementen sowie wöchentlichen und monatlichen Fulls gesichert werden. Die IT-Mitarbeiter der SIGMA-Gruppe haben festgestellt, dass sich die einzigartige Scale-Out-Architektur von ExaGrid als hilfreich erwiesen hat, um mit den wachsenden Datenmengen Schritt zu halten. „Wir müssen die Kapazität so nah wie möglich an die Kundenbedürfnisse anpassen und dürfen die Backup-Infrastrukturen nicht aufgrund von Wachstumsprognosen überdimensionieren“, sagt Alexandre Chaillou, Infrastrukturmanager bei The SIGMA Group. „Wir haben mit zwei ExaGrid-Systemen begonnen, mit einem Gerät in unserem Hauptrechenzentrum und einem in unserem entfernten Rechenzentrum. Wir erweiterten unsere beiden ExaGrid-Systeme, die nun aus 14 ExaGrid-Geräten bestehen. Der Scale-Out-Ansatz von ExaGrid ermöglicht es uns, die Kapazität zu erweitern, während wir nur das hinzufügen können, was wirklich benötigt wird.“

ExaGrid schreibt Backups direkt in eine Disk-Cache Landing Zone, vermeidet Inline-Verarbeitung und gewährleistet die höchstmögliche Backup-Leistung, was zu einem möglichst kurzen Backup-Fenster führt. Adaptive Deduplication führt Deduplizierung und Replikation parallel zu den Backups durch und stellt den Backups für das kürzest mögliche Backup-Fenster die vollen Systemressourcen zur Verfügung.

Alle Geräte von ExaGrid enthalten nicht nur die Festplatte, sondern auch Rechenleistung, Speicher und Bandbreite. Wenn das System erweitert werden muss, werden zusätzliche Geräte einfach an das bestehende System angeschlossen. Diese Art der Konfiguration ermöglicht es dem System, alle Aspekte der Leistung beizubehalten, wenn die Datenmenge wächst, so dass Unternehmen für das zahlen, was sie brauchen, wenn sie es brauchen. Geräte jeder Größe und jeden Alters können in einem einzigen System mit einer Kapazität von bis zu 2 PB Vollsicherung plus Speicherung und einer Ingest-Rate von bis zu 432 TB pro Stunde kombiniert werden. Sobald sie virtualisiert sind, erscheinen sie dem Backup-Server als ein einziges System, und der Lastausgleich aller Daten zwischen den Servern erfolgt automatisch.

Lesen Sie die vollständige Success Story , um mehr über die Erfahrungen von The SIGMA Group mit ExaGrid zu erfahren. Die veröffentlichten Kunden-Success-Stories und Unternehmensstories von ExaGrid zeigen, wie zufrieden Kunden mit dem einzigartigen Architekturansatz, dem differenzierten Produkt und dem konkurrenzlosen Kundensupport von ExaGrid sind.

Über INFIDIS

INFIDIS ist globaler IT-Integrator und Lösungsanbieter, der mit de führenden Unternehmen der Branche auf Augenhöhe ist und auf 20 Jahre Erfahrung zurückblicken kann. Seine Lösungsarchitekten und Ingenieure entwerfen, bauen, liefern und verwalten IT-Lösungen und Dienstleistungen für Kunden aller Größen und aus einer Vielzahl von Branchen.

INFIDIS hilft Kunden bei der Anpassung ihrer Infrastrukturen an die Anforderungen ihrer Unternehmen, indem es ihnen leistungsstarke und sichere Lösungen zur Optimierung von Rechenzentren in heterogenen Umgebungen anbietet. INFIDIS bietet einen End-to-End-Support, der unabhängig von Herstellern und Editoren ist und auf umfangreichen Kompetenzen basiert und alle notwendigen Bausteine für den Aufbau der Basis der neuen Generation von Infrastrukturen liefert.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet einen mehrstufigen Backup-Speicher mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für ultraschnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM Recoveries. Der Aufbewahrungsspeicher bietet die niedrigsten möglichen Kosten ür die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Geräte und gewährleistet ein Backup-Fenster mit fester Länge, wenn Datenmengen wachsen – wodurch teure Forklift Upgrades und der Einsatz veralteter Produkte vermieden werden. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder folgen sie uns über LinkedIn. In unseren Kunden-Success-Stories erfahren Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen ExaGrid-Erfahrungen zu sagen haben und warum sie jetzt deutlich weniger Zeit für die Datensicherung benötigen.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

