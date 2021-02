Thomas Neher wird Vice President von Slicing EAPMEA bei Provisur® Technologies

Provisur® Technologies, Inc., ein weltweit führender Anbieter von industriellen Nahrungsmittelmaschinen gibt bekannt, dass Thomas Neher ab sofort als Vice President von Slicing EAPMEA das Provisur Technologies Team verstärkt.

Neher verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als erfolgreicher Manager in kaufmännischen und operativen Funktionen in der Fleisch- und Lebensmittelindustrie.

„Thomas Neher bringt fundiertes Wissen aus verschiedenen Disziplinen mit, darunter F & E, Marketing, Vertrieb und Produktmanagement", sagt Scott Scriven, Executive Vice President von Provisur Technologies.

„Sein umfassendes Know-how und seine Führungsqualitäten werden in Verbindung mit dem bestehenden Provisur Slicing-Team unsere Fähigkeit verbessern, unseren Kunden die fortschrittlichsten Slicing-Systeme, den besten Service und den besten Support zu bieten."

In seiner Rolle als Vice President von Slicing EAPMEA wird Neher Strategien zur Weiterentwicklung der Slicing-Lösungen, zur Verstärkung der Marktdurchdringung und zur Sicherstellung des langfristigen Erfolgs des weltweiten Slicing-Geschäfts von Provisur entwickeln und umsetzen.

„Wir sehen große Chancen im Ausbau der internationalen Präsenz von Provisur, um den wachsenden Anforderungen globaler Kunden zu erfüllen", sagt Neher. „Mit kombinierter Erfahrung und bewährtem Wissen unserer internationalen Teams, werden wir unsere Kunden noch besser verstehen und auf ihre spezifischen Bedürfnisse in einem zunehmend wettbewerbsorientierten globalen Markt reagieren."

Vor seinem Eintritt bei Provisur war Neher zuletzt Geschäftsführer des Branchenführers Vemag. Zu Nehers weiteren Branchenerfahrungen zählen Positionen bei der Handtmann Group in Biberach und Elma in Singen.

Provisur – führend in der Nahrungsmittelverarbeitung

Provisur Technologies, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CC Industries (CCI), ist innovativer Anbieter industrieller Nahrungsmittelmaschinen sowie integrierter Produktionssysteme zur Verarbeitung verschiedenster Lebensmittel. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2009 hat Provisur sein Portfolio stetig um namhafte Marken erweitert und sich so eine führende Rolle auf dem globalen Markt für Maschinen der Nahrungsmittelverarbeitung aufgebaut. Dabei setzt Provisur mit Erfolg neue Massstäbe in Bezug auf Technologie, Anwendungsinnovation und Service.

Das steckt hinter der Erfolgsformel: Provisur beschäftigt ein innovatives Team diplomierter Ernährungswissenschaftler. Diese Fachleute verfügen nicht nur über ein grosses Knowhow, vielmehr haben sie auch selbst direkt an Verarbeitungsanlagen gearbeitet. Zusätzlich verbinden sie jetzt ihre Erfahrung aus der Praxis mit proprietären Softwaretools, um noch bessere Systeme zu entwerfen.

Provisur ist auf fünf Schlüsseltechnologiebereiche spezialisiert:

Wulfen, Mischen, Formen, Panieren sowie Koch- und Gefrierlösungen

Formpressen, Schneiden und Lösungen für die Handhabung von geschnittenen Produkten

Separationstechnologien zur Proteinrückgewinnung

Auftauen, Marinieren sowie Koch-Tumbler und Kammern

In Verpackungen kochen & kühlen und Sous-Vide

Der weltweite Kundenstamm profitiert heute von einer breiten Palette von Mehrwert-Anlagen und Komplettlösungen. Die Höchstleistung von Provisur garantiert durchweg einen überlegenen Maschinenbetrieb, maximale Betriebszeiten und niedrigste Betriebskosten.

Zwecks aktiver Kundenpflege unterhält Provisur Fabriken, Büros und Kundendienstzentren in den USA, den Niederlanden, in Frankreich, Brasilien, China, Thailand sowie in der Schweiz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.provisur.com

Provisur Technologies

Magdenauerstrasse 34

9230 Flawil

Ursi Hasler

+41 79 753 74 93