Thomson Reuters zahlt eine konstante Dividende aus

Der Medienkonzern Thomson Reuters Corp. (ISIN: CA8849037095, NYSE: TRI) wird am 15. Dezember 2020 (Record date ist der 19. November 2020) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,38 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde.

Auf das Jahr gerechnet werden somit 1,52 US-Dollar gezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 82,35 US-Dollar bei 1,85 Prozent (Stand: 3. November 2020). Im Februar 2020 steigerte Thomson Reuters die Dividende das 27. Jahr in Folge. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz (IFRS) 1,44 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,41 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am 3. November mitgeteilt wurde. Der operative Gewinn stieg um 21 Prozent auf 318 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen entstand im Jahr 2008 aus der Übernahme der Nachrichtenagentur Reuters durch die kanadische Thomson Corporation. Der Firmensitz befindet sich in Toronto und in New York City. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 15,01 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 40,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. November 2020) auf. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de