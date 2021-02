Thyssenkrupp-Chefin sieht bei Liberty-Angebot noch Klärungsbedarf

Düsseldorf (Reuters) - Thyssenkrupp prüft nach den Worten von Vorstandschefin Martina Merz für das Stahlgeschäft neben einem Verkauf weitere Optionen.

"Liberty Steel hat uns in der vergangenen Woche ein aktualisiertes Angebot übermittelt, das wir gegenwärtig sehr sorgfältig prüfen", hieß es in der am Montag veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung am kommenden Freitag. Das Angebot sei vereinbarungsgemäß weiterhin kein bindendes Angebot. "Im Angebot gibt es zu einer Reihe komplexer Themen noch Klärungsbedarf." Alternativ sei ein Spin Off möglich oder eine eigene Fortführung.