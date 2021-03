Thyssenkrupp: Deutsche-Bank-Analyst befeuert Anleger-Interesse – Markt hat erst begonnen, Wasserstoff-Potenzial einzupreisen

Analyst Bastian Synagowitz von der Deutschen Bank sieht große Chancen für das Wasserstoff-Geschäft von Thyssenkrupp. Das Wachstumspotenzial der Sparte liege noch über dem oberen Ende seiner Erwartungsspanne, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Leiter der Sparte Uhde Chlorine Engineers. Der Markt habe erst angefangen, den Wert dieses Bereichs zu verstehen.

Den Aktien von Thyssenkrupp hat das am Mittwoch deutlichen Auftrieb gegeben. Mit in der Spitze plus 3,6 Prozent auf 11,81 Euro haben die Papiere an ihrem Mitte Februar erreichten Zwischenhoch gekratzt. Klettern sie über 11,95 Euro, wäre es der höchste Kurs seit Ende Januar 2020. Stützend wirkt auch der weiter feste Rohstoffsektor.

