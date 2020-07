THYSSENKRUPP (Update) - Rallyszenario läuft an

ThyssenKrupp AG - WKN: 750000 - ISIN: DE0007500001 - Kurs: 7,340 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten GodmodePLUS-Betrachtung (Pfeil türkis im Tageschart unten) aus der Vorwoche ("THYSSENKRUPP - Aktie am Scheideweg") lautete wie folgt: "Ein Tagesschluss unterhalb von 6,30 EUR wäre ein erstes Warnsignal für die Käufer - unterhalb von 5,95 EUR müsste man ohnehin die Reißleine ziehen. Bis dahin bestehen aber sehr gute Chancen für eine erneute Kaufwelle in den Bereich um 8,00 EUR und danach in den Bereich des EMA200 im Tageschart knapp oberhalb der 8,00 EUR Marke."

Rallyszenario läuft an

Gleich am Tag nach der jüngsten Analyse gab es ein so genanntes "bullish engulfing pattern" im Tageschart. Eine Erklärung dieses Kursmusters finden Sie hier. Seitdem kennt die Aktie eigentlich nur Einrichtung: Aufwärts.

Die Unterstützung in Form des 50 %-Fibonacci-Retracements und des EMA50 im Tageschart sind bereits ein gutes Stück weit entfernt, aus technischer Sicht ist damit der Weg frei auf der Oberseite für eine Fortsetzung in den Bereich um 7,95 bis 8,40 EUR.

Spätestens im Bereich des EMA200 muss dann erst einmal mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Wird auch dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt überwunden, wäre der Weg frei auf der Oberseite bis in den Bereich um 11,00 EUR.

Unter den EMA50 bei aktuell 6,40 EUR sollte die Aktie nun allerdings nicht mehr abrutschen. In dem Fall wäre das favorisierte Szenario zu hinterfragen.Exklusive Inhalte. Wertiger Zeitvorteil. Push-Benachrichtigungen. Einen ganzen Tag im Monat alle Premium-Services nutzen. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PLUS testen!

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)