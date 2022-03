Tick Trading Software: Dividende steigt deutlich

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die tick Trading Software AG im Geschäftsjahr 2020/21 (per 30.9.) den Wachstumskurs fortgesetzt und den Umsatz um knapp 13 Prozent auf 8,25 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.Nach Analystenaussage habe sich hierbei der Erlös aus lastenabhängigen Gebühren als ein wesentlicher Wachstumstreiber erwiesen. Darüber hinaus sei ein signifikanter Einmalerlöse von 5,10 Mio. Euro (sonstige betriebliche Erträge) im Zusammenhang mit einem Start-up erzielt worden. Die sehr positive Umsatzentwicklung habe sich in Verbindung mit den erwirtschaften Einmalerlösen überproportional in der Ergebnisentwicklung niedergeschlagen. Demnach sei das EBIT im Vergleich zum Vorjahr um rund 170,0 Prozent auf 7,94 Mio. Euro (GJ 2019/20: 2,94 Mio. Euro) sprunghaft angestiegen. Unter Berücksichtigung von Steuer- und Finanzaufwendungen habe sich ebenfalls ein deutlicher Zuwachs beim Jahresüberschuss auf 5,45 Mio. Euro (GJ 2019/20: 2,01 Mio. Euro).Nach Darstellung der Analysten betrage der Dividendenvorschlag für die anstehende Hauptversammlung eine Rekorddividende von 4,35 Euro je Aktie (GJ 2019/20: 2,01 Euro). Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 58,50 Euro (zuvor: 51,70 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“. Unter Berücksichtigung des geplanten Aktiensplitts des Unternehmens würde sich ein neues Kursziel von 29,25 Euro ergeben.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.03.2022, 11:30 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.03.2022 um 13:32 Uhr fertiggestellt und am 21.03.2022 um 10:30 Uhr erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23637.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A0LA304