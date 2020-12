Top-Jahr 2020 für Delivery-Hero-Aktie: Auch 2021 ein Rendite-Garant?

Die Aktie von Delivery Hero hat definitiv ein sehr erfolgreiches Börsenjahr 2020 hinter sich. Mit Blick auf den Aktienkurs können wir erkennen, dass die Anteilsscheine von 70,00 Euro auf das derzeitige Kursniveau von 126,95 Euro (30.12.2020, maßgeblich für alle Kurse und fundamentale Kennzahlen) klettern konnten. Das entspricht einem starken Plus von 81,3 % innerhalb dieses Jahres.

Mit Blick auf das herannahende Börsenjahr 2021 dürfte sich jedoch eine bedeutende Frage stellen: Wird dieser Zeitraum ebenfalls ein besonderer Erfolg? Werfen wir im Folgenden einen Blick auf wesentliche Aspekte, die hierfür entscheidend werden dürften.

Delivery-Hero-Aktie: Top 2021 voraus?

Delivery Hero hat jedenfalls vom Coronavirus recht deutlich profitiert. In einer Phase des Zuhausebleibens und auch des Konsumierens daheim haben mehr Personen Essen bestellt und sich liefern lassen. Ein Trend, der sich auch im Jahr 2021 weiter fortsetzen könnte. Das Coronavirus und die Erkrankung COVID-19 prägen weiterhin unseren Alltag.

Mit Blick auf das Zahlenwerk können wir sehr gut erkennen, wie stark dieser Effekt gewesen ist. Alleine im dritten Quartal des noch laufenden Jahres 2020 kletterte der Umsatz beispielsweise um 99 % im Jahresvergleich auf 776 Mio. Euro. Das Gross Merchandise Volume legte hingegen im gleichen Zeitraum um starke 70 % auf 3,4 Mrd. Euro zu. Einfach beeindruckend, welches Volumen über die Delivery-Hero-Plattform inzwischen abgewickelt und geliefert wird.

Das könnte sogar zu einer günstigen Bewertung führen: Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero beläuft sich gegenwärtig auf 23,6 Mrd. Euro. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis läge entsprechend bei einem annualisierten Wert von ca. 3 Mrd. Euro bei 7,8. Das könnte vergleichsweise preiswert sein, wenn das Wachstum weiter anhalten sollte.

Geht das Wachstum weiter? Vieles spricht jedenfalls zumindest in der ersten Jahreshälfte des neuen Börsenjahres dafür. Ob diese hohen zweistelligen Zuwächse gehalten werden können? Das bleibt abzuwarten. Der Markt könnte jedenfalls bedingt durch COVID-19 weiteres Potenzial bereithalten. Zumal der Trend zum E-Commerce auch hier ein Katalysator ist.

Nicht alles ist Gold , was glänzt …

Trotz dieser soliden Aussichten und des besonders starken Wachstums innerhalb des letzten Jahres ist auch bei Delivery Hero nicht alles Gold, was glänzt. Wie das noch aktuelle Geschäftsjahr herausgestellt hat, ist die Kostenstruktur und der hohe Aufwand bei den Lieferungen ein generelles Problem.

Die Umsätze haben sich zwar top entwickelt. Allerdings haben sich innerhalb dieses Jahres auch die Verluste ausgeweitet. Das Top-Management spricht zwar im laufenden Jahr davon, dass das Umsatzwachstum die höchste Priorität besitzt und das mag auch richtig erscheinen. Profitabilität wird mittel- bis langfristig jedoch ebenfalls wichtig. Aber die bisherigen Ergebnisse zeigen möglicherweise einen linearen Zusammenhang zwischen Liefereinheiten, Kosten und Umsätzen. Der Trend wird mittel- bis langfristig gestoppt werden müssen.

Das Ausliefern von Speisen ist insbesondere aufgrund der Personalkosten sehr teuer. Eine Lösung muss gefunden werden. Wie sie aussehen wird? Möglicherweise wird 2021 hier eine Antwort offenbaren.

Delivery-Hero-Aktie: Definitiv weiteres Wachstum!

Wenn du mich fragst, spricht daher grundsätzlich wenig gegen weiteres Umsatzwachstum im neuen Jahr 2021. Allerdings sollten Foolishe Investoren spätestens ab diesem Zeitpunkt auch auf die Ergebnisse einen Blick riskieren. Hier wird sich zeigen, ob die Delivery-Hero-Aktie noch ein Top-Kandidat für 2021 ist. Oder vielleicht profitablere Alternativen den Vorzug haben sollten.

The post Top-Jahr 2020 für Delivery-Hero-Aktie: Auch 2021 ein Rendite-Garant? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Delivery Hero