Trading-Chance: Das neue Format auf onvista – Trading-Ideen für aktive Anleger am Puls der Märkte

„Trading-Chance“ ist ein neues, täglich erscheinendes Format auf onvista und richtet sich an kurzfristig orientierte, risikofreudige Anleger, die tagesaktuelle Trading-Gelegenheiten über den Einsatz von Derivaten umsetzen möchten.

Behandelt werden sämtliche Basiswerte wie Aktien, Indizes, Rohstoffe und Devisen. Zusätzlich dazu werden wir zukünftig eine Experten-Watchlist im my onvista Bereich für Sie zur Verfügung stellen und so die Nachverfolgung der behandelten Trading-Ideen ermöglichen.

In dem Format „Trading-Chance“ werden ausgewählte Trading-Ideen anhand ihrer fundamentalen und charttechnischen Möglichkeiten vorgestellt und dabei mit passenden Produkten ergänzt, mit dem die Trading-Idee direkt umgesetzt werden kann.

Schauen Sie in die erste Ausgabe des Formats rein, in dem der Solaranlagenhersteller SMA Solar auf seine fundamentalen und charttechnischen Chancen vorgestellt und analysiert wird.

Jetzt lesen: Trading-Chance SMA Solar: Bereit, um wieder durchzustarten

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Die Darstellung und der Service ist eine Werbemitteilung und erfüllt nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.