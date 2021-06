Traton lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Nutzfahrzeug- und Bushersteller Traton SE (ISIN: DE000TRAT0N7) wird an diesem Mittwoch seine virtuelle Hauptversammlung in München durchführen. Der Konzern will eine Dividende von 0,25 Euro je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Beim derzeitigen Kursniveau von 26,70 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,94 Prozent. Im Vorjahr wurde eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie ausgeschüttet.

Die Traton Group hat mit 81.700 Aufträgen von Januar bis März 2021 (Vorjahr: 54.200 Aufträge) ihr bislang bestes Quartalsergebnis erzielt, wie am 10. Mai berichtet wurde. Der Absatz legte um 31 Prozent auf 60.300 Fahrzeuge zu und der Umsatz der Gruppe wuchs um 15 Prozent auf 6,5 Mrd. Euro (Vorjahresquartal: 5,7 Mrd. Euro). Das bereinigte operative Ergebnis verdreifachte sich auf 516 Mio. Euro (Vorjahr: 161 Mio. Euro). Die bereinigte operative Rendite legte 5 Prozentpunkte auf 7,9 Prozent (Vorjahr 2,8 Prozent) zu. Unter dem Strich lag das Ergebnis je Aktie bei 0,26 Euro nach 0,19 Euro im Vorjahr. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine operative Rendite zwischen 5,0 und 7,0 Prozent erwartet.

Traton (früher Volkswagen Truck & Bus) hat seinen Sitz in München. Zu dem Nutzfahrzeug- und Bushersteller gehören Marken wie MAN, Scania und Volkswagen Caminhões e Ônibus. Es werden rund 82.600 Mitarbeiter beschäftigt (Stand Ende 2020). Hauptaktionär ist Volkswagen mit einem Anteil von fast 90 Prozent. Seit dem 28. Juni 2019 ist die Aktie an der Börse notiert. Der Ausgabepreis lag bei 27 Euro.

Redaktion MyDividends.de