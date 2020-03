Trustwave bietet deutschen Unternehmen eine cloudbasierte Cybersicherheitsplattform

Die cloudnative Plattform stärkt die Fähigkeiten zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen und vereinfacht gleichzeitig Bereitstellung und Management hochentwickelter Sicherheitsressourcen in verschiedenen Umgebungen

Trustwave stellte heute die Trustwave Fusion-Plattform vor, die cloudnative Plattform des Unternehmens, die als Grundstein für dessen Produkte, Managed Security Services und andere Cybersicherheits-Angebote in Deutschland dient. Diese Plattform bietet leistungsstarke Funktionen zur Erkennung und Bekämpfung von Bedrohungen in einer sich ständig entwickelnden Bedrohungslandschaft und erfüllt alle europäischen Gesetze und Vorschriften zur Datenhoheit.

„In Deutschland sind zahlreiche Unternehmen ansässig, die eine wichtige Rolle in der Weltwirtschaft spielen und deshalb für Angreifer hochrangige Ziele darstellen“, so Barry O'Connell, General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Trustwave. „Durch die Bereitstellung modernster Cybersicherheitsfunktionen, die auch strengste Datenschutzbestimmungen berücksichtigen, bieten wir deutschen Unternehmen alle notwendigen Werkzeuge zur Aufrechterhaltung ihrer Abwehrfähigkeiten bei jeder erdenklichen Entwicklung der Sicherheitslandschaft. Die Trustwave Fusion-Plattform ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für unsere beschleunigte Expansion in ganz Europa.“

Die Trustwave Fusion-Plattform verbindet deutsche Unternehmen und behördliche Einrichtungen in einer Sicherheitscloud, die sich aus dem Trustwave-Data-Lake, leistungsstarken Analysen, handlungsrelevanten Informationen über Bedrohungen und einem umfassenden Portfolio an Produkten und Managed Security Services zusammensetzt. Darüber hinaus bietet sie einen direkten Draht zu Trustwave SpiderLabs, dem Sicherheitsexpertise-Eliteteam des Unternehmens.

Die neue Plattform kombiniert die Technologien, Services und das Sicherheitsfachwissen von Trustwave zu einer einzigen Anwendung, die von jedem Gerät aus genutzt und gesteuert werden kann, einschließlich Desktop-PC, Tablet und Smartphone. Unternehmen erhalten die nie dagewesene Möglichkeit, komplexe Sicherheitsprogramme zu verwalten und Ressourcen bei Bedarf durch einfache Point-and-Click-Navigation zu skalieren.

Zu den wichtigsten Vorteilen für deutsche Unternehmen zählen:



Umsetzung der Gesetze und Vorschriften zur Datenhoheit – Die Trustwave Fusion-Plattform berücksichtigt die Gesetze zur Datenhoheit einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung. Die Plattform setzt auf 24x7x365-Überwachungs- und Bedrohungsinformationen, die durch das Trustwave SpiderLabs Fusion Center, ein hochmodernes Cyber-Kommandozentrum, und das globale Netzwerk der Trustwave Security Operation Centers gewonnen werden, während sämtliche Kundendaten innerhalb der deutschen Grenzen bleiben.





Vollständige Transparenz und zentralisierte Steuerung – Die Trustwave Fusion-Plattform bietet eine zentrale Übersicht über Bedrohungen, Technologiemanagement, Schwachstellen und erkannte Risiken in der gesamten Umgebung einer Organisation. Ein intuitives Dashboard ermöglicht die Verfolgung von Sicherheitsereignissen, die Reaktion auf Warnmeldungen und das Management einer Reihe leistungsstarker Dienste wie der Erkennung und Bekämpfung von Bedrohungen, der Prüfung und des Scans von Schwachstellen, des Sicherheitstechnologie-managements und mehr. Die Plattform wurde anhand des SOAR-Schichtenmodells (Security Orchestration, Automation and Response) entwickelt und umfasst fortschrittliche Analysen, maschinelles Lernen und Automatisierung, um die Präzision der Vorfallserkennung, Reaktionszeiten und Maßnahmen zu verbessern.





On-Demand-Zugang zu Sicherheitsexpertise der Spitzenklasse – Organisationen erhalten auf Wunsch Zugang zu den Trustwave SpiderLabs mit den besten Bedrohungsjägern der Welt, ethischen Hackern und anderen hochqualifizierten Sicherheitsexperten. Dieses Team überwacht, erkennt und eliminiert Bedrohungen und führt Penetrationstests und Red-Team-Einsätze durch, um Risiken für Kunden-Datenumgebungen zu entdecken und zu beheben. Außerdem kann das Team bei Bedarf das Sicherheitstechnologiemanagement für Kunden ganz oder teilweise übernehmen.





Hybride Sicherheitsoperationen –Die Trustwave Fusion-Plattform bietet über Programmierschnittstellen (APIs) und ein auf der Information Technology Infrastructure Library (ITIL) basierendes Service-Management die Möglichkeit, Betriebsumgebungen einzubinden, um das Service-Management von Unternehmen und Behörden zu unterstützen und die Integration der Managed Security Services und Sicherheitsprüfungsdienste von Trustwave mit den Sicherheits-Betriebszentren der Kunden zu vertiefen und ganzheitliche, nahtlose Prozessabläufe zu ermöglichen.





Unterstützung für Daten und Produkte von Drittanbietern – Mithilfe von APIs integriert die Trustwave Fusion-Plattform Data Lakes, technische Maßnahmen und Bedrohungsinformationen aus Drittanbieterquellen in die Kundenumgebung, um die Cybersicherheit weiter zu stärken. Die Nutzung von Big Data, Bedrohungsinformationen und Anbietertechnologien aus bevorzugten Quellen ermöglicht deutschen Unternehmen eine stärkere Kontrolle bei der Feinabstimmung und Anpassung ihrer Sicherheitsprogramme auf veränderte Bedürfnisse oder Anforderungen.



Neben der Trustwave Fusion-Plattform plant Trustwave, sein in Deutschland ansässiges Team in mehreren wichtigen Bereichen weiter zu verstärken, darunter Engineering, Vertrieb, Kundendienst und technischer Support. Außerdem will das Unternehmen die örtliche Präsenz von Trustwave SpiderLabs erhöhen, um Risikobewertungen, Sicherheitstests und die Beseitigung von Bedrohungen voranzutreiben.

Über Trustwave

Trustwave ist ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen und Managed Security Services, der Unternehmen bei der Bekämpfung der Cyberkriminalität, dem Schutz von Daten und der Reduzierung von Sicherheitsrisiken unterstützt. Mit einem umfassenden Portfolio an Managed Security Services, Beratung, professionellen Diensten und Datenschutztechnologien hilft Trustwave Unternehmen, die digitale Transformation sicher zu meistern. Trustwave ist ein Singtel-Unternehmen und der globale Sicherheitsarm von Singtel, Optus und NCS mit Kunden in 96 Ländern. Weitere Informationen über Trustwave finden Sie hier https://www.trustwave.com/de-de/.

