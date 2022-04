TUI-Aktie: Das normale Jahr 2022

Bei der TUI-Aktie steht auch in diesem Sommer die Rückkehr zur neuen Normalität an. Oder zu irgendeiner Normalität. Im Geschäftsjahr 2021 und insbesondere im Sommer des vergangenen Jahres belasteten neue Virusvarianten. Das zog sich auch durch Herbst und Winter, wobei mit der Omikron-Variante mehr Normalität erreichbar erscheint.

Jetzt zählt es bei der TUI-Aktie. Und offenbar sind die ersten Indikatoren gut. Blicken wir auf ein normales Jahr 2022 oder auf ermutigende Zahlen, die der Reisekonzern bislang vermelden kann.

TUI-Aktie: Bislang ein hohes Interesse!

Wie das Management der TUI-Aktie jetzt erklärte, sind die ersten Zahlen äußerst solide. Die Buchungen lägen derzeit bei 8,9 Mio., was zwar für den Winter und dem kommenden Sommer einem Niveau von 80 % von vor der Pandemie entspricht. Mit weiteren Buchungen besteht jedoch die Möglichkeit, diese Marke zu knacken.

Hervorragende Zahlen gibt es auch, was die Preise angeht. Der Reisekonzern habe demnach 20 % höhere Preise durchsetzen können, was zusätzlich einen Ausgleich bieten kann. Das heißt, dass es eine Menge Potenzial gibt, auf einen normalen Sommer mit Urlaub und Umsatz zu kommen oder auch auf einen starken freien Cashflow.

Für die TUI-Aktie ist das Momentum zudem sehr solide. Seit Ende Januar dieses Jahres seien rund 2,8 Mio. Buchungen dazugekommen. Das heißt, dass der Reisekonzern in den vergangenen ca. zwei Monaten ein starkes Interesse verzeichnen konnte. Hält das Momentum im Frühjahr und im Sommer an, so besteht die Möglichkeit eines guten Jahres. Oder womöglich sogar eines besseren Jahres als noch vor der Pandemie. Vielleicht auch, weil sich das angestaute Reiseinteresse in diesem Jahr in der Breite entlädt.

Viel wieder herauszuholen!

Für die TUI-Aktie gibt es eine Menge herauszuholen. Die vergangenen Jahre führten zu einer hohen Verschuldung des Reisekonzerns. Allerdings ist die zweite positive Nachricht, dass das Management auch diese Baustelle adressiert. 700 Mio. Euro der Liquiditätsreserve sollen zurückgezahlt werden. Außerdem erklärte man, dass man in den vergangenen Wochen keinerlei Staatshilfen angefasst habe.

Ein normaler Sommer für die TUI-Aktie ist daher in vielerlei Hinsicht eine gute Perspektive. Zunächst, weil der Konzern operativ wieder in seine Spur finden sollte. Aber eben auch, weil es Altlasten aus der Pandemie gibt, die rückgezahlt werden müssen. Ein gutes Geschäftsjahr 2022 auf einer operativen Ebene mit dem Verlauf vor der Pandemie wäre ein größeres Mosaikteilchen in diesem Kontext. Schauen wir einmal, was im Geschäftsjahr 2022 noch möglich ist.

Der Artikel TUI-Aktie: Das normale Jahr 2022 ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images