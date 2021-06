TUI - Aktie ist weiter unter Druck

Die Corona-Krise macht dem Touristikkonzern TUI weiter zu schaffen. Aktuell sorgt die Delta-Variante für neue Sorgen bei Anlegern. Darüber hinaus reagieren diese verschnupft auf eine aufgestockte Wandelanleihe in Höhe von 190 Mio. EUR. Bereits im April gab TUI eine Anleihe zur finanziellen Überbrückung der Coronakrise in einem Umfang von 400 Mio. EUR aus. Diese wurde jetzt erweitert.

Auf den Kursverlauf der Aktie wirken sich diese Nachrichten negativ aus. Im frühen Dienstagshandel wird die Aktie weiter aktiv verkauft. Auf Tradegate gehört TUI neben NEL-Asa zu den meistgehandelten Werten, wobei der Kurs zum Zeitpunkt dieser Zeilen gut 5,50 % nachgibt. Damit steuert die Aktie direkt auf den nächsten Unterstützungsbereich bei 4,08 EUR zu. Hier könnte zumindest eine kleine Gegenbewegung eingeleitet werden. Solange es jedoch nicht zu einer bullischen Trendwende kommt, besteht selbst nach einer Erholung die Gefahr weiter nachgebender Notierungen. Wird der Supportbereich nachhaltig durchbrochen, könnte man auch 3,504 EUR als nächstes Ziel ansteuern.

Fazit: Angesichts der aktuellen Verluste und dem kurzfristigen Abwärtstrend ist Vorsicht in der TUI-Aktie geboten. Ohne bullisches Kursmuster wird die Verkäuferseite favorisiert, was letztlich auch zu einem Test von 3,504 EUR in den nächsten Wochen führen könnte.

TUI AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)