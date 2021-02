TUI - Aktie trotzt der Marktschwäche

TUI AG - WKN: TUAG00 - ISIN: DE000TUAG000 - Kurs: 4,871 € (XETRA)

Die heutige Schwäche am Gesamtmarkt bekam in der Eröffnung auch die TUI-Aktie zu spüren. Diese gab spürbar nach, was in den ersten Minuten jedoch schon wieder von interessierten Käufern genutzt wurde. Übel nehmen kann man es diesen nicht, denn sowohl aus charttechnischer Sicht, aber auch fundamentaler scheinen die Käufer momentan im Vorteil zu sein.

Die Hoffnung auf bessere Zeiten ist da

Auf fundamentaler Ebene spekuliert man weiterhin darauf, dass sich die Corona-Krise in den nächsten Wochen und Monaten abschwächt und damit die Tourismusbranche wieder anspringt. TUI selbst hatte ja bereits vor einigen Tagen Andeutungen in diese Richtungen gemacht und blickt optimistisch nach vorne. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir auf das Frühjahr und den Sommer zusteuern und schon aus saisonalen Gründen mit einer Abschwächung der Corona-Krise zu rechnen ist. Darüber hinaus darf man zunehmend zweifeln, ob es auf politischer Ebene in den nächsten Wochen und Monaten überhaupt gelingen kann, scharfe Maßnahmen zu beschließen oder aufrecht zu erhalten. Die Stimmung der Bevölkerung scheint langsam zu kippen. All dies sind Entwicklungen, die der Tourismusbranche in die Karten spielen dürften und als einer der Big Player sollte TUI davon profitieren.

Bullische Signale im TUI-Chart

Diese Hoffnungen spiegeln sich auch im Chartbild der TUI-Aktie wider. Hier kommt es seit Mitte Februar zu Käufen und mit ihnen zu einer Rückeroberung des EMA 50 und dem Ausbruch aus der schon seit November laufenden Flaggenformation. An diese gab es heute ein Pullback, der Intraday gekauft wurde. Das sind durchaus gute Ansätze, die dafür sprechen, dass die Kurse in den nächsten Tagen und Wochen weiter in Richtung 7 EUR durchstarten könnten. Dabei hätte man auf kurzfristiger Ebene Konsolidierungsspielraum bis zur Unterstützungszone bei 4,30-3,95 EUR. Darunter sollte der Kurs jedoch nicht mehr nachgeben. Im besten Fall haben wir jetzt sogar schon mit dem heutigen Tagestief das Korrekturtief gesehen.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)