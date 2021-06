TWILIO - Cloud-Aktie brachte schnelle 990 EUR Gewinn in das PROmax-Depot

Twilio Inc. - WKN: A2ALP4 - ISIN: US90138F1021 - Kurs: 367,610 $ (NYSE)

Nach dem Abverkauf im Mai gelang den Bullen an der potenziellen Unterkante einer großen bullischen Flagge ein schnelles Comeback, die Aktie wurde wieder bis an den EMA50 hinaufgezogen. Anfang Juni wurde der nächste Rücksetzer dann zum Kauf einer spekulativen, antizyklischen Position im Trading Depot unseres PROmax-Service genutzt. Die Trading-Idee war eine anschließende Aufwärtswelle zum EMA50 und noch weiter zur Flaggenoberkante. An beiden Zielzonen wurden Verkäufe vorgenommen, der Trade brachte dem Musterdepot einen Gewinn von knapp 990 EUR. Große Freude hatte das Depot aber nicht an dem Gewinn, noch am selben Tag wurde nach dem Fehlausbruch der Allianz-Aktie auf neue Jahreshochs ein Verlust von 1.079 EUR realisiert.

Das Chartbild ist wieder bullisch

Mit der jüngsten Kursstärke haben die Bullen wichtige Impulse geliefert bei Twilio. Eine weitere Aufwärtsbewegung wäre das Idealszenario - direkt oder nach einem Pullback bis 336 - 342 USD. Bei 405 und 457 USD liegen nach einem Ausbruch aus der großen Flagge die ersten Rallyziele.

Auf der Unterseite sollten 324 USD möglichst nicht mehr per Tagesschlusskurs unterboten werden. Kritisch wird es jedoch erst bei einem nachhaltigen Abrutschen unter 304 - 307 USD. Dann drohen wieder fallende Notierungen bis zum Tief aus dem Mai bei 275,60 USD.

Fazit: Mit der starken Kursentwicklung der letzten Wochen hat die Aktie eine gute Grundlage für einen Anstieg zum Allzeithoch geliefert. Dazu muss die Konsolidierung in der bullischen Flagge beendet werden.

