TWITTER - Big-Picture-Signal in Arbeit

Ein Rating der Deutschen Bank treibt heute weitere Käufer in die Aktie von Twitter. Die Analysten haben die Einstufung der Aktie von "Hold" auf "Buy" angehoben und das Kursziel deutlich von 36 auf 56 USD erhöht. Analyst Lloyd Walmsley erwartet ein verbessertes Wachstum in der zweiten Jahreshälfte und ein starkes Jahr 2021. Vor allen Dingen im Werbebereich dürfte sich im kommenden Jahr ein ordentliches Wachstum zeigen. Der Analystenkonsens liegt bei einem Umsatz von gut 4 Mrd. USD für 2021 und einer Rückkehr in die Gewinnzone (0,75 USD Gewinn je Aktie). Das KUV beträgt 9,4, das KGV 65.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,46 3,29 4,03 Ergebnis je Aktie in USD 1,87 -0,87 0,75 Gewinnwachstum - - KGV 26 - 65 KUV 10,9 11,5 9,4 PEG 0,4 neg. *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht versuchen sich die Käufer an Großem. Es geht um nicht weniger als die Hochs aus den Jahren 2018 und 2019 bei 45,85 und 48,18 USD. Kann die Twitter-Aktie in dieser Woche diese Widerstände hinter sich lassen, wäre der Big-Picture-Ausbruch geglückt. Die nächsten Etappenziele lauten in diesem Fall 53,49 und 55,99 USD. Über 55,99 USD kann der Wert sogar weiter beschleunigen und das Allzeithoch bei 74,73 USD ansteuern.

Einsteiger-Know-how: Allzeithoch Das Allzeithoch ist der höchste jemals zustande gekommene Kurs. Erreicht ein Basiswert ein neues Allzeithoch, wird oftmals von einem starken Kaufsignal gesprochen. Abgeleitet wird das Ganze dadurch, dass bis auf den Spread kein Marktteilnehmer auf diesem Kurslevel Verluste aufweist, der Verkaufsdruck aufgrund von Positionsschieflagen folglich überschaubar bleibt, zumindest, was die Long-Seite anbelangt. Starke Werte im Bereich ihrer Hochs zu analysieren, vorzumerken und gegebenenfalls Ausbrüche zu handeln, ist Teil eines Relativen-Stärke-Handelsansatzes. Vor allen Dingen interessant sind Basiswerte, die inmitten einer Marktkorrektur neue Allzeithochs markieren. Oftmals sind das auch die Outperformer der nachfolgenden Hausse.

Rücksetzer in den Bereich 48,18 bis 45,85 USD wären bei der Twitter-Aktie unbedenklich, ein Pullback an die Marke von 44,09 USD könnte unter Chance-Risiko-Aspekten sogar noch einmal schöne Einstiege ermöglichen. Doch sollten die Käufer das Tief bei 38,10 USD verteidigen, andernfalls droht eine deutlichere Korrektur ähnlich wie im Sommer 2018 oder Herbst 2019.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)