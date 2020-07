TYLER TECHNOLOGIES - Mit Schwung über das Hoch

Tyler Technologies Inc. - WKN: 917099 - ISIN: US9022521051 - Kurs: 367,120 $ (NYSE)

Tyler Technologies ist der größte Softwareanbieter für Behörden in den USA. Man kann das Unternehmen auch als Digitalisierungsprofiteur sehen. Tylers Software hilft beispielsweise den Papierverbrauch deutlich zu senken. Schulen stattet man mit Software zum Unterrichtsmanagement aus. Außerdem bietet Tyler Technologies inzwischen eine Videokonferenzsystemlösung für Gerichtsverhandlungen an. Diese ermöglicht den sicheren Austausch von Dokumenten. Prozessbeteiligte müssen zudem nicht mehr direkt vor Ort anwesend sein. Alleine aufgrund der Kostenersparnis werden viele Gerichte in den kommenden Jahren verstärkt auf digitale Lösungen setzen. Zusammengefasst kann man also sagen, dass Tyler Technologies einer der "Coronaprofiteure" war und ist, die man aber vielleicht nicht sofort und gerade auch nicht in Deutschland auf dem Schirm hat.

Interessanterweise erwarten Analysten aktuell kaum Wachstum bei dem Unternehmen. Der Gewinn dürfte 2020 nahezu stagnieren, 2021 nur leicht zulegen. Das KGV liegt um die 100. Es gibt hier angesichts der jüngsten Rally folglich nur zwei Möglichkeiten: Die Analysten liegen komplett daneben und müssen nach dem nächsten Quartalsbericht ihre Schätzungen anheben oder die Aktie ist maßlos überbewertet. Tyler Technologies wird am 29. Juli den nächsten Quartalsbericht veröffentlichen.

Das Chartbild des Momentumtitels aus den USA ist insofern interessant, als dass die Konsolidierung seit Juni ein ähnliches Muster aufweist wie die Korrektur von Februar bis Mai. Beides kann man als inverse S-K-S-Muster werten, beides sind in diesem Fall Fortsetzungsmuster im Aufwärtstrend. Das frische Kaufsignal mit dem heutigen Anstieg über die Triggerlinie und das Hoch bei 363,00 USD muss der Wert aber im Wochenverlauf erst noch bestätigen. Bleibt es dabei, lauten die nächsten Ziele 382,92 und 405,00 USD.

Absicherungen können unter dem Zwischentief bei 341,33 USD vorgenommen werden.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 1,09 1,15 1,26 Ergebnis je Aktie in USD 3,65 3,68 3,82 Gewinnwachstum 0,82 % 3,80 % KGV 101 100 96 KUV 13,4 12,7 11,6 PEG 121,6 25,3 *e = erwartet

