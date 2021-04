Uber Eats macht Lieferando-Eigner in Deutschland Konkurrenz

Berlin (Reuters) - Der US-Essenslieferdienst Uber Eats wird in wenigen Wochen in Deutschland mit einem eigenen Angebot an den Start gehen und damit Marktführer Lieferando Konkurrenz machen. Es gebe "sehr großen Bedarf für eine bessere Auswahl und einen stärkeren Wettbewerb im Markt", teilte der US-Fahrdienstvermittler am Mittwoch mit, für den das Geschäft mit Essenslieferungen immer wichtiger wird. "Deutschland ist ein wichtiger Markt für Uber."

Seit der knapp eine Milliarde Euro schweren Übernahme des Deutschlandgeschäfts von Delivery Hero dominiert der Lieferando-Eigner Just Eat Takeaway.com hierzulande das Geschäft mit Essenslieferungen. Ähnlich wie das Technologie-Startup Wolt aus Helsinki will Uber Eats zunächst in Berlin starten und dabei mit lokalen Lieferfirmen zusammenzuarbeiten, bei denen die Kuriere angestellt sind.

Wie viele andere Essenslieferdienste profitiert Uber Eats von Ausgangssperren und geschlossenen Restaurants, die Menschen rund um den Globus veranlassen, sich Mahlzeiten nach Hause liefern zu lassen. Mit der Übernahme des US-Konkurrenten Postmates und des Getränke-Lieferdienstes Drizly setzt der US-Konzern auf Wachstum in diesem Bereich.