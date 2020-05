Uber lädt Geschäft mit Mieträdern und E-Scootern bei Lime ab

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Uber gibt sein Geschäft mit Mieträdern und Elektro-Tretrollern an den Branchenpionier Lime ab. Gleichzeitig beteiligt sich der Fahrdienst-Vermittler damit auch als führender Investor an einer 170 Millionen Dollar schweren Finanzierungsrunde von Lime. E-Scooter und E-Bikes sollen künftig auch über die Uber-App buchbar sein, wie Lime am Donnerstag mitteilte.

Uber hatte vor rund zwei Jahren den E-Bike-Vermieter Jump gekauft und die orangefarbenen Fahrräder sowie E-Scooter auch auf deutsche Straßen gebracht. Uber-Chef Dara Khosrowshahi folgte damit seiner Vision, die Firma von einem Vermittler von Auto-Fahrdiensten zu einer Mobilitätsplattform für verschiedene Fortbewegungsmittel auszubauen.

Der Markt für die Vermittlung von Elektro-Tretrollern und Fahrrädern ist allerdings schwer umkämpft, und Uber steht aktuell durch die Folgen der Corona-Krise zusätzlich unter Druck. Das Unternehmen aus San Francisco kündigte erst am Mittwoch den Abbau von 3700 Stellen an - rund 14 Prozent der Belegschaft./so/DP/fba