Übertriebene Angst und Anpassung der Erwartungen

Wir sehen Zeichen, dass neben China nun auch die US-Wirtschaft an Fahrt verliert. Zumindest signalisieren das die Einzelhandelsumsätze und das Verbrauchervertrauen. Die Ergebnisse und Aussichten von Walmart, Target, TJX und Lowe's zeigen aber, dass die Konsumlaune der Verbraucher auf Kurs bleibt.Was China betrifft, wächst wiederum die Hoffnung auf mehr Stimulus. Was wir an der Wall Street sehen, ist eine Anpassung der zu euphorischen Erwartungshaltung, auf ein realistischeres Niveau. Die Notenbank bleibt auf Kurs und dürfte vor Jahresende die Geldpolitik leicht drosseln.