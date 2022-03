Umfrage: Knapp die Hälfte rechnet mit Gas-Lieferstopp durch Russland

BERLIN (dpa-AFX) - Knapp die Hälfte der Bundesbürger rechnet damit, dass Russland die Gaslieferungen unter anderem an Deutschland einstellen könnte. Bei einer Umfrage des Instituts Yougov gaben 49 Prozent der über 1700 Befragten an, dass Russland ihrer Einschätzung nach Gaslieferungen an die G7-Staaten einstellen wird, wenn die Staatengemeinschaft sich weigert, künftig Gaslieferungen nur noch in Rubel abzurechnen. 35 Prozent glauben dies nicht. 17 Prozent machten den Angaben vom Mittwoch zufolge keine Angabe.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte in der vergangenen Woche angekündigt, Gaslieferungen an "unfreundliche Staaten" nur noch in Rubel abzurechnen. Die Gruppe der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) hat dem eine Absage erteilt./tos/DP/ngu