Umfrage - Söder liegt in Wählergunst vor Kandidaten-Trio für CDU-Vorsitz

Berlin (Reuters) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verteidigt im ARD-Deutschlandtrend seinen Vorsprung in der Wählergunst vor den drei Kandidaten um den CDU-Vorsitz.

Laut einer am Donnerstag veröffentlichen Umfrage von infratest dimap halten 55 Prozent der Bundesbürger und 80 Prozent der Unions-Anhänger den CSU-Chef für einen guten Unions-Kanzlerkandidaten. An zweiter Stelle liegt der CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz, dem 35 Prozent der Wahlberechtigten und 40 Prozent der Unions-Wähler eine Kanzlerschaft zutrauen. Seine Konkurrenten um den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen und Armin Laschet, gelten bei 34 bzw. 27 Prozent der Bundesbürger als gute Anwärter. In den Reihen der CDU/CSU-Anhänger kommt der frühere Bundesumweltminister Röttgen auf 35 Prozent und der NRW-Ministerpräsident Laschet auf 32 Prozent.

Bei der Präferenz für den CDU-Vorsitz liegt bei den Parteianhängern Merz (29 Prozent) nur noch knapp vor Röttgen (25) und Laschet (25). Merz hat dabei gegenüber der November-Umfrage stark verloren, Laschet sehr stark und Röttgen leicht zugelegt. Die 1001 CDU-Delegierte wählen am 16. Januar einen neuen Vorsitzenden.

Kanzleramtschef Helge Braun hat sich indirekt gegen Merz als neuen CDU-Chef ausgesprochen. "Ich habe eine sehr klare Präferenz dafür, dass wir jemand mit Regierungserfahrung brauchen", sagte der CDU-Politiker im TV-Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Den Rest entscheide ich auf dem Parteitag", fügte er hinzu. Unter den drei Kandidaten ist Merz der einzige ohne Regierungserfahrung.