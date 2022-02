Umfrage - SPD liegt im Saarland vor Landtagswahl deutlich vor CDU

Berlin (Reuters) - Wenige Wochen vor der Landtagswahl im Saarland liegt dort die SPD laut einer neuen Umfrage deutlich vor der CDU von Ministerpräsident Tobias Hans.

Nach der vom Saarländischen Rundfunk am Mittwoch veröffentlichten Umfrage kommt die SPD auf 38 Prozent, der Koalitionspartner CDU dagegen nur auf 29 Prozent. Grüne und FDP liegen bei je sechs Prozent, die AfD bei acht und die Linke bei fünf Prozent. Auch in den persönlichen Sympathiewerten liegt die sozialdemokratische Spitzenkandidatin Anke Rehlinger deutlich vor Regierungschef Hans. Bisher regiert im Saarland eine große Koalition unter Führung der CDU. Nach der neuen Umfrage wären rechnerisch eine große Koalition unter Führung der SPD möglich sowie eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP oder eine rot-rot-grüne Regierung.

Saarland ist das erste von vier Bundesländern, in denen in diesem Jahr Landtagswahlen stattfinden. Gewählt wird in dem kleinen Bundesland im Südwesten am 27. März.