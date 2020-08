Umfrage - Union mit deutlichem Vorsprung in Wahlumfrage

Berlin (Reuters) - Die Union hat einer Umfrage zufolge inmitten der Corona-Krise in der Wählergunst weiter einen großen Vorsprung.

Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, erhielten CDU und CSU 38 Prozent der Stimmen, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Erhebung für den ARD-DeutschlandTrend ergab. Dies ist ein Prozentpunkt mehr als vor einem Monat. Die Grünen verlieren demnach zwei Punkte auf 18 Prozent, bleiben aber auf Platz zwei. Die SPD büßt einen Punkt auf 15 Prozent ein. Die Union könnte damit sowohl mit den Grünen als auch der SPD regieren. Die AfD gewann in der Befragung einen Punkt auf 11 Prozent hinzu.

Seit dem Ausbruch der Corona-Krise hat die Union deutlich zugelegt nachdem sie zuvor zeitweise mit den Grünen gleichauf gelegen hatte. Ein Grund für das Hoch der Union ist Kanzlerin Angela Merkel: 71 Prozent äußerten sich über ihre Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden. Bei Gesundheitsminister Jens Spahn sind es 60 Prozent.

Die von Spahn am Donnerstag verkündete Corona-Test-Pflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten hielten in der Umfrage die meisten für richtig: 93 Prozent befürworteten sie, sieben Prozent lehnten sie ab. Befragt wurden dafür vom Institut infratest dimap am Montag und Dienstag gut 1000 Wahlberechtigte. Bei der Frage zur Bundestagwahl waren es gut 1500 Wahlberechtigte, die zwischen Montag und Mittwoch angesprochen wurden.