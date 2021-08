UN-Bericht - Iran beschleunigt Produktion von fast-waffentauglichem Uran

Wien (Reuters) - Der Iran hat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) zufolge seine Anreicherung von Uran auf eine fast-waffentaugliche Reinheit beschleunigt.

Inzwischen würden zwei Kaskaden von Zentrifugen dafür verwendet, Uran auf 60 Prozent anzureichern, hieß es am Dienstag in einem Bericht der UN-Behörde, in den die Nachrichtenagentur Reuters Einblick erhielt. Bislang würden 164 Zentrifugen des Typs IR-6 dazu verwendet, nun seien 153 IR-4-Modelle dazugekommen. Für den Bau von Kernwaffen ist eine Anreicherung auf etwa 90 Prozent erforderlich. Im internationalen Atomabkommen ist eine Grenze von 3,67 Prozent festgelegt. Die Gespräche über eine Wiederbelebung des Vertrags stocken gegenwärtig.