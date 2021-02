Under Armour: Corona belastet die Geschäfte stark, doch Q4 war ein Lichtblick – Aktie zieht ordentlich an

Wie im Grunde erwartet, hat die Corona-Pandemie und der deswegen stark eingeschränkte Einzelhandel auch dem US-Sportartikelhersteller Under Armour im Gesamtjahr einenherben Verlust eingebrockt. Eine halbe Milliarden Dollar Minus steht unter dem Strich, doch nach einem unerwartet guten Schlussquartal hofft der Konzern nun im neuen Jahr auf Besserung. 2021 soll wieder steigende Umsätze bringen, im Tagesgeschäft will das Management in die schwarzen Zahlen zurückkehren, wie Under Armour am Mittwoch in Baltimore mitteilte. Wegen der anhaltenden Unsicherheit im Zuge der Pandemie schließt der Konzern aber weitere negative Auswirkungen nicht aus.

Nachfrage aus Asien hebt Umsatz im Schlussquartal

Im vergangenen Jahr war Under Armour hart von der Pandemie getroffen worden. Zeitweise blieben viele Geschäfte geschlossen, die Kunden hielten sich mit Einkäufen lieber zurück. Die Erlöse des Sportartikelherstellers sanken binnen zwölf Monaten um 15 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar (rund 3,7 Mrd Euro). Das Schlussquartal sei jedoch besser als erwartet ausgefallen, sagte Konzernchef Patrik Frisk laut Mitteilung. Zwischen Oktober und Dezember lag der Umsatz dank einer stark angezogenen Nachfrage aus Asien moderat unter dem Vorjahreswert. Analysten hatten mit schlechteren Resultaten gerechnet.

Am Markt kamen diese Daten äußerst gut an. Die Papiere sind im frühen US-Handel um mehr als 8 Prozent nach oben geschnellt und können ihr Plus auf Monatsebene damit auf 15 Prozent ausbauen. Der Corona-Crash ist damit wieder komplett ausgebügelt.

Umstrukturierungen wegen der Pandemie werden noch mehr kosten

Wie schon im Vorquartal schrieb der Konzern auch zum Jahresende Gewinne. Wegen der hohen Verluste in der ersten Jahreshälfte kam für das Gesamtjahr aber unter dem Strich ein Fehlbetrag von rund 549,2 Millionen Dollar zusammen.

Under Armour hatte wegen der Pandemie seinen Umbau vorangetrieben und sich von seiner Plattform MyFitnessPal getrennt. Weitere Kosten für die Restrukturierung dürften auch das Ergebnis im ersten Halbjahr 2021 noch belasten, hieß es weiter. Zudem kündigte der Konzern eine Änderung bei der Bilanzierung an: So soll ab 2022 das Geschäftsjahr bei Under Armour erst zum 1. April beginnen, um den eigenen Geschäftszyklus besser abzubilden.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: AuKirk / Shutterstock.com

-Anzeige-

Das sind die Favoriten von Top-Investoren

Was wäre, wenn Sie in die Depots der größten Investoren der Welt schauen könnten?Einen Blick in das Depot von Warren Buffett, Bill Gates, Seth Klarmann oder Joel Greenblatt (dem Autor der „Zauberformel“) zu werfen – das wäre doch mal was. Die sog. 13F forms der SEC geben darüber Aufschluss. Doch diese Unterlagen sind nur schwer verständlich und es dauert Stunden diese Daten zu analysieren.Wir haben uns die Mühe gemacht und Ihnen die Depots der größten Investmentlegenden sauber aufbereitet.In den onvista Experten-Listen erhalten Sie als onvista club Mitglied einen Blick in die Portfolios weltbekannter und erfolgreicher Investoren.

Jetzt den onvista club 15 Tage kostenfrei testen und direkt Einblick in die Guru-Listen erhalten!