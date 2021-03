Ungarische Fidesz droht mit Austritt aus EVP-Fraktion

Budapest (Reuters) - Die konservative Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban droht mit einem Austritt aus dem Verbund der Europäischen Volkspartei (EVP).

Seine Partei werde diesen Schritt gehen, sollte die EVP eine umstrittene Satzungsregelung ändern, erklärte der Abgeordnete Tamas Deutsch am Mittwoch. Dies wäre "inakzeptabel", schrieb Deutsch in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur Reuters. Hintergrund ist ein seit langem schwelender Streit über Orbans Haltung zur Rechtstaatlichkeit. Seine Regierung steht in der Kritik wegen des Umgangs mit der Pressefreiheit, der Justiz und der Wissenschaft.

In der EVP werden daher die Rufe immer lauter, die Fidesz aus der Parteienfamilie auszuschließen. Als Reaktion darauf will die EVP ihre Geschäftsordnung nun derart verändern, dass nicht mehr nur einzelne Abgeordnete, sondern ganze Länder-Delegationen wie etwa die Fidesz ausgeschlossen werden können. Eine Abstimmung in der Fraktion war noch für Mittwoch geplant. Orban hatte bereits in einem Brief an die EVP-Abgeordneten damit gedroht, dass die Fidesz die EVP ihrerseits verlässt, sollte diese die neuen Regeln beschließen, wie ein Sprecher bestätigte. Dies hatte bei Abgeordneten Empörung ausgelöst.