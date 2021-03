Ungarische Journalisten - Regierung verschleiert Ausmaß der Pandemie

Budapest (Reuters) - Ungarische Journalisten haben der Regierung von Präsident Viktor Orban vorgeworfen, durch Medienauflagen das ganze Ausmaß der Coronavirus-Pandemie zu verschleiern.

In einem am Mittwoch von 28 unabhängigen Medien veröffentlichten Brief hieß es, die Presse werde von Krankenhäusern ausgesperrt und daran gehindert, mit Medizinern zu sprechen. Regierungssprecher Zoltan Kovacs lehnte eine Lockerung der Regeln ab. Er warf "linken Portalen" vor, Falschnachrichten zu verbreiten, um das Gesundheitssystem in Verlegenheit zu bringen. Der Europarat hatte am Dienstag erklärt, die Corona-Berichterstattung in Ungarn werde immer schwieriger.

In dem Land mit knapp zehn Millionen Einwohnern wurden am Dienstag 302 neue Todesfälle gemeldet. Das ist die höchste Zahl seit dem Beginn der Pandemie und auf Wochensicht gegenwärtig der größte Anteil pro Kopf weltweit. Ärzte, die namentlich nicht genannt werden wollten, haben der Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass die Krankenhäuser überfüllt sind. Die Regierung dementiert fehlende Kapazitäten. Den staatlichen Medien zufolge ist die Situation in den Krankenhäusern unter Kontrolle.